



القحاتة الاغبياء!

حقيقي موقف القحاتة تجاه تصريحات ياسر العطاء يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنهم مجرد ساعتية وناشطين وليس لهم أي علاقة بالسياسة !!

ماذا قال ياسر العطا؟

قال ان الجيش لن يسلمها الا لمكون مدني منتخب!!

اجي!!

طيب .. لماذا الزعل ومهاجم هذا التصريح !!؟

ما هي المشكلة في هذا التصريح؟

يا أغبياء، حتى لو كنتم ضد هذا التصريح ولا تريدون انتخابات لأنكم تعلمون انها لن تأتي بكم ، لا ينفع ان تهاجموا اي تصريحات تعترف بالانتخابات .

يفترض انكم تدعموها وتثبتوها وتجعلوها امرا واقعا !!!

حميييييير…

المفترض ان يحصل هو ان ترحبوا بهذه التصريحات وتشيدون بها ، وتنقلوا النقاش والحوار لما بعدها، كالحديث عن الفترة الانتقالية مدتها ، السجل المدني وإصلاحه ، قانون الانتخابات ووضعه ، من الذي لديه حق الترشح ومن ليس لديه هذا الحق ، وضع الجيش في الفترة الانتقالية … الخ .

وكل مرة تقدموا الحديث بما قاله ياسر العطاء مثل :

” كما قال مساعد رئيس المجلس السيادي وتعهد بأن تجرى انتخابات يتم تسليم الحكم للفائز بها من المدنيين، نقترح ان تتم مراجعة السجل المدني ”

او

” حسب تعهدات الجيش بحماية الانتخابات ، نعتقد انه آن الأوان للشروع في تكون هيئة انتخابات بمشاركة قوى مدنية ومراقبة دولية ”

وهكذا يا أغبياء

اغبياااااااء..

الاعتراض على تصريحات العطاء ، يوضح للمواطن البسيط انكم انتم من يعترض على الانتخابات ويرفضها .

قالت رشا عوض في مقابلة بالعربية، لماذا الجيش يحكم او يشرف على الفترة الانتقالية ؟ من الذي انتخبه؟!!

طيب يا ستي الاعلامية الكبيرة ، ولماذا يشرف عليها غيره ، وايضا من الذي انتخب هذا الغير !!؟

يعني بلادة منقطعة النظير

وليد محمد المبارك احمد

