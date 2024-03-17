توازن الضعف هو بالفعل ما تريده قحت ، وماهر اعترف بيه





ماهر ابو الجوخ قصدو يقول ليكم انو نحن نشتغل سياسة من غير وجود اختلال في بنية جسد الدولة نلعب عليهو امر مكلف ونحن نخبة عقلها على قدرها عشان كدا هو كشح ما ظللنا نردده للدرجة التي جعلت خالد سلك يخصص بوست للموضوع وينفي قطعا انهم عاوزين يحافظو على توازن الضعف بين الجيش ومليشيا الدعم السريع .

هم ما دايرين جيش وطني قومي ، هم دايرين بقايا جيوش متعددة ضعيفة ، متناحرة يكونو هم حلقة الوصل بينها وتحافظ عليهم ويحافظون عليها .

توازن الضعف هو بالفعل ما تريده قحت ، وماهر اعترف بيهو ، ما اخزاب بتاعة إصلاح دولة دي أحزاب بتشتغل شغل المافيا .

جهاد الهندي