القحاطي كمان قال بيعرف الله … سبحان الله





كل مرة كان بينط لي واحد قحاطى أو سجمان دعامى يقول لى سيسألك الله فيما تكتب يوم القيامة …

وآخر كمان قال بيدعو علي المولى عز وجل وبيصر كمان بأن كتاباتى اليومية حتماً ستدخلنى النار …

هل يعقل أن يسألنى الله فيما أكتب ويدخلني النار عشان بردم أحزاب وقيادات قحط وجناحهم العسكرى الدعم السريع ؟؟؟؟

مااااااا ظنيت …

بل ح يكرمنى رب العزة أكبر تكريم إن شاء الله تعالى ….

عارفين لييييه ؟؟؟

عشان إنتو رسمتوا المولى عز وجل المنزه عن كل نقص والمتصف بكل كمال فى كتاب التاريخ للصف السادس أساس على يد جاهلكم مدعى العلم القراى …

ولأنكم عاديتم وحاربتم الدين الإسلامى وعلماءه وأئمة المساجد وشيوخ الطرق الصوفية …

ولأنكم بدلتم كل المواد المستمدة من الشريعة الإسلامية بأخرى علمانية من صنع أياديكم القذرة …

ولأنكم حللتم بالقانون الرباء فى البنوك السودانية وهو الذى حرمه الله تعالى فى كتابه العزيز …

وقد كان محرماً من قبل فى عهد حكومة الإسلاميين …

ولأنكم طلبتم بأن البنقو يكون مجان ببطاقة تموينيه وطالبتم بأن العرقى محل الشاى لأجل إن تعيشوا مصاطيل يومياً …

ولأنكم تريدون تغيير هوية الأمة السودانية الإسلامية بالعلمانية فى السودان …

ولأنكم تريدون إنتشار المثلية فى السودان قمتم بطرد حفظة كتاب الله تعالى من دار القرءان الكريم وأدخلتمبدلاً منهم المثليين …

والمثلية لمن لا يعرفها هى اللواط عند الذكور والسحاق عند الإناث …

وقد بديتم فعلياً ببث سمومكم لتقنينها وتشريعها ليتزوج الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى بالقانون …

فلولا خروج الإسلاميون الذين قاموا بمظاهرة مضادة وتم ضرب المثليين هناك فى نفق الجامعة وهى المسيرة التى خرجت لتذهب إلى وزارة العدل ثم لمجلس الوزراء لأجل تشريع وإصدار قانون لزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة …

ولأنكم عملتم مظاهرات مطاليق يطالبن بالابتعاد عن الأبويه وتهميش عميد الأسرة ووليُّها وبالقانون كمان …

ولأنكم سمحتم للفتاة أن تخرج من غير إذن وليها متى ما شاءت وكيفما تريد بل ولها الحق أن تحمل جنيناً سفاحاً وأن تجهضه إذا أرادت ذلك وبقوة القانون كمان …

ولأنكم عملاء وخونة ومأجورين وخدام لكل من يدفع لكم أكثر وفى سبيل حصولكم على الدرهم والدولار تبيعون الوطن والمواطن …

ولأنكم خدعتم الشعب السودانى وأخرجتموه من النعيم إلى الجحيم وقد كان من قبل آمناً وسالماً ومستوراً ومطمئناً …

ولأنكم أنتم من هددتم بالحرب أولاً وجعلتموها خياركم الأخير إن لم يتفق كل السودانيين على إطاريكم البغيض …

ولأنكم وضعتم أياديكم النتنة على أيادى الدعم السريع الأنتن منكم برعاية إمارات النتانة وضيعتم البلاد والعباد …

ولأنكم كاذبون ومخادعون صنعتم هذه الحرب وصمتّم عن الكلام والحديث فى بداياتها وعندما صمد الجيش جلستم فى منطقة الحياد وبعد أن دحر الجيش والشعب مليشياتكم قلتم لا للحرب …

ولأنكم خدعتم شباب ثورتكم وقتلتموهم فى ميدان الإعتصام فى شارع القيادة مع جناحكم العسكرى الدعم السريع وماطلتم أهالي الموتى والمفقودين بى لجنة لا تنفع ولا تضر ولا تانى من جوع ولم تصدر لها قراراً واحداً فى مصلحة الأهالي وتركتم موتى الإعتصام فى المشارح لتتعفن وتتحلل لتأكلها الكلاب والفئران …

ومن ثم عدتم لقتل الشباب السودانى مرة أخرى مع جناحكم العسكرى الدعم السريع فى هذه الحرب …

ولأنكم هربتم جميعكم يا قيادات قحط من السودان برغم إدعاءكم الكاذب بأنكم لن تخرجوا من السودان إلا وأنتم جثثاً … وتركتم السودان وأهله لمصيرهم المحتوم ولم تخرج منكم ولا كلمة إدانة واحدة لما يحدث لهم ولأموالهم ومنازلهم وسياراتهم من ظلم جناحكم العسكرى الدعم السريع …

ولأنكم الآن ضد جيشكم القومى والوطنى وتساندون مليشيا لفظها الشعب السودانى فى مكب القمامة …

لذا …

دائما سأظل أضربكم ضرب غرائب الإبل …

لماذا ؟؟؟

لأنكم لم تتركوا شيئاً جميلاً يذكرونكم به أو يكتبوا لكم عنه أيها التافهون …

🖋️د.أحمد منصور المحامي …