كيف يمكن للآباء تعليم أطفالهم استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة؟





تعليم الأطفال استخدام الذكاء الاصطناعي وأدواته

على الرغم من أن غالبية الأطفال على دراية بمفهوم الذكاء الاصطناعي، إلا أن الكثير منهم يرغبون في المساعدة في تعلم كيفية استخدام الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، وفقًا لاستطلاع جديد أجري في الولايات المتحدة.

يرغب ما يزيد قليلاً عن 70% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عامًا والذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مساعدة البالغين، مثل المعلم أو أحد الوالدين، على تعلم كيفية استخدام الأدوات المختلفة بشكل صحيح وبثقة، وفقًا لمجلس 4-H الوطني بناء على استطلاع حديث بعنوان ” استخدام الشباب للذكاء الاصطناعي وفهمهم ”.

ويقول ما يقرب من 30% من الطلاب في هذه الفئة العمرية إنهم استخدموا ChatGPT، وهو روبوت الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من OpenAI، للمساعدة في الواجبات المنزلية، وفقًا للاستطلاع.

وبما أن الأطفال يستخدمون هذه الأدوات بالفعل، فمن المهم أن يشارك الآباء في مساعدتهم على القيام بذلك بشكل مسؤول، كما تقول سوزان بارشرز، المعلمة السابقة ورئيسة التحرير السابقة في شركة LeapFrog للترفيه التعليمي.

وقالت لقناة CNBC Make It: ”من غير العملي الاعتقاد بأن الأطفال لن يجربوا ذلك”. ″يجب على الآباء التحدث عن هذا.”

استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT معاً

jقول بارتشرز إن إحدى أفضل الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها تعليم أطفالهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول هي استخدام الأدوات معهم.

يمكنك الجلوس مع طفلك واستخدام ChatGPT لإنشاء مقال حول موضوع يثير اهتمامه، على سبيل المثال. بعد إنشاء المقال، ناقش معهم ما هي الأمور الصحيحة التي تخطئ فيها أداة الذكاء الاصطناعي وما هي الأمور التي تخطئ فيها.

يعتقد حوالي 50% من الطلاب أن المعلومات التي يتلقونها من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية جديرة بالثقة، وفقًا لاستطلاع المجلس الوطني 4-H.

ويقول بارتشرز إنه من خلال استخدام تطبيقات مثل ChatGPT مع أطفالهم، يمكن للوالدين مساعدتهم على تعلم كيفية التحقق من صحة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأكمل ″إنه ليس ذكاءً حقيقياً. وتضيف: ”إنه الذكاء الاصطناعي”. ″نحن ننسى ذلك لأنه يبدو سحريًا للغاية. من المهم أن نتذكر أن هذه الأداة مفيدة، ولكنني بحاجة إلى التحقق من صحتها عن طريق الذهاب إلى مصدر موثوق به”.

وأضافت “يمكن أن يكون هذا أيضًا وقتًا للتحدث مع طفلك حول كيفية تطوير الأدوات لاكتشاف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والتأكيد على أهمية تطوير مهارات الكتابة والتفكير النقدي بمفرده”.

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