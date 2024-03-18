🔴 حميدتي صاحب مشروع تجاري سلطوي قبلي، تحالفكم معاه يا قحت حا يرهقكم





زول عمرو النضالي كلو شابكنا الاسلاموعروبية ، اتاريهو قاصد المساكين اللي في الوسط، لكن ممارسات العابرين للقارات من المرتزقة التي تهيم في الصحراء تجاه الاثنيات والمكونات المتعددة والمختلفة في دارفور لا تحرك له ساكنا ، بالعكس انتفضو للدفاع عن بشاعة ممارساتهم. ولما طلع الفريق ياسر بوضوح قال دايرين يبتلعو الدولة السودانية طلعو عنصري ، لانو الدولة السودانية دي فعلا دولة هاملة .

في حوار ٢٠١٦ مسجل على سودانية٢٤ لما سألو حميدتي عن سر تكوين المليشيا دي من عرب دارفور تحديدا ، قال لانو ديل بنعرفهم ،الواحد بنعرف اهلو وعيلتو وامو وابو ، وبنجيبو .

وعند سؤال النشاة والتاسيس ذكر انو مع سطوة الحركات المسلحة تعطلت تجارتهم كعرب واقتنع انو الاستمرار فيها لا يأتي من غير حماية وتسلح ليتطور الأمر إلى تحالف والتقاء مصالح بينه وبين حكومة البشير في القضاء على الحركات وكل له أهدافه.

حميدتي بتاع نسخة ياسر عرمان دا من الله خلقنا ما مقتنعين بيهو ، في ذات الحوار ذكر انو في ٢٠٠٩م واحدة من أسباب محاولات تمردو او حردتو من الحكومة هو القومة والقعدة اللي عملوها عشان في عسكري جنجويدي قتل ترزي من قبيلة تانية ، ومستغرب كيف الحكومة كلها وقفت على رجل واحدة وطلعو وهو وقواتو من الفاشر ، واعتراضو على عملية السلام وتعيين مناوي نائب للبشير.

نحن بنعرف حميدتي واحد صاحب مشروع تجاري سلطوي قبلي ، تحالفكم معاه يا قحت حا يرهقكم ويرهقنا لأنكم بتستثمرو في الجهل والنسيان ونضطر نذكركم .

وبالمناسبة لمو شفعكم الجهلة ديل ، ما ممكن زول ضل طريقو لي انو يغني ،الاخدر البتحرن ‘ تبقو لينا ناشط ومركب مكنة بتاع ردم

#السودان #الدعم_السريع_مليشيا_ارهابية

جهاد الهندي

