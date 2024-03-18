عنصر مذهل لإنقاص الوزن.. ما هي مخاطر شرب خل التفاح؟
يساعد خل التفاح على إنقاص الوزن ، ولكن يجب التأكد من شربه بأمان.
ووفقًا لموقع Healthline، توصلت مراجعة للسوائل الضارة التي ابتلعها الأطفال عن طريق الخطأ إلى أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل هو الحمض الأكثر شيوعًا الذي يسبب حروق الحلق، ويجب اعتباره “مادة كاوية قوية”.
علاوة على ذلك، وجدت التقارير أن أولئك الذين يشربون كميات كبيرة من مشروبات الخل لفترات طويلة من الزمن يحتاجون إلى رعاية طبية بسبب حروق الحلق.
عسر الهضم وعدم الراحة
وقد يعاني بعض الأشخاص من عسر الهضم أو الغثيان بعد تناول خل التفاح. لذلك من المهم عدم شربه على معدة فارغة، والتوقف عن تناوله إذا شعرت بالغثيان أو التقيؤ.
وفي دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية ، والتي شهدت قيام علماء في لبنان بإجراء تجربة سريرية على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عامًا. وتم تقسيم 30 مشاركًا إلى أربع مجموعات، مع ثلاث يُعطى إما 5 مل، أو 10 مل، أو 15 مل من خل التفاح لتخفيفه بالماء كل صباح، ويُعطى الرابع علاجًا وهميًا.
وبعد ثلاثة أشهر، اكتشف أن أولئك الذين شربوا خل التفاح خلال تلك الفترة فقدوا 6-8 كجم من وزنهم وانخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم بمقدار 2.7-3 نقاط، اعتمادًا على الجرعة. وأظهر هذا البحث أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في محيط الخصر والورك، وانخفاضًا في نسبة الجلوكوز في الدم والكوليسترول.
صحيفة البيان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة