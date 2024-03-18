عنصر مذهل لإنقاص الوزن.. ما هي مخاطر شرب خل التفاح؟

توضح الأبحاث الحديثة أن استخدام خل التفاح قد يسهم في تحقيق أهداف إنقاص الوزن، ولكن ينبغي أن تكون الحذر.

تأثيرات على الأسنان:

على الرغم من فوائد عصير التفاح للجمال، فإنه يمكن أن يؤثر سلباً على صحة الأسنان إذا لم يُستخدم بحذر. يحتوي خل التفاح على حمض الماليك وحمض الأسيتيك بدرجة حموضة تتراوح بين 2.5 و 3.0، مما يمكن أن يؤثر سلباً على المينا السنية. وهذا قد يزيد من خطر تسوس الأسنان وتكون الجير، وقد يسبب زيادة في حساسية الأسنان. وقد وثقت دراسة حالة حدوث تسوس لأسنان فتاة عمرها 15 عامًا بسبب تناول كمية كبيرة من خل التفاح بشكل يومي في محاولة لفقدان الوزن.

لذا، يُنصح بتخفيف خل التفاح بشكل صحيح قبل استخدامه لحماية الأسنان. يُنصح أيضًا بالاستمرار على نسبة ماء معينة بين 5 إلى 10 أجزاء من الماء لكل جزء من الخل، وتجنب استخدامه كغسول للفم.

تأثيرات على الجلد والحلق:

علاوة على ذلك، يجب أن يكون المستخدمون حذرين عند استخدام خل التفاح للحفاظ على صحة البشرة، حيث أنه قد يسبب حروقًا نتيجة لقدرته على التآكل الكيميائي. كشفت دراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية عن حالة فتاة في سن 14 عامًا أُصيبت بحرق كيميائي بعد استخدام خل التفاح كعلاج طبيعي لإزالة الشوائب الجلدية.

لذا، يجب أن يكون الحذر هو الأساس عند استخدام خل التفاح لتجنب حروق الجلد والتأثيرات السلبية على الحلق.