طب وصحة

عنصر مذهل لإنقاص الوزن.. ما هي مخاطر شرب خل التفاح؟

2024/03/18

يساعد خل التفاح على إنقاص الوزن ، ولكن يجب التأكد من شربه بأمان.

توضح الأبحاث الحديثة أن استخدام خل التفاح قد يسهم في تحقيق أهداف إنقاص الوزن، ولكن ينبغي أن تكون الحذر.

تأثيرات على الأسنان:

على الرغم من فوائد عصير التفاح للجمال، فإنه يمكن أن يؤثر سلباً على صحة الأسنان إذا لم يُستخدم بحذر. يحتوي خل التفاح على حمض الماليك وحمض الأسيتيك بدرجة حموضة تتراوح بين 2.5 و 3.0، مما يمكن أن يؤثر سلباً على المينا السنية. وهذا قد يزيد من خطر تسوس الأسنان وتكون الجير، وقد يسبب زيادة في حساسية الأسنان. وقد وثقت دراسة حالة حدوث تسوس لأسنان فتاة عمرها 15 عامًا بسبب تناول كمية كبيرة من خل التفاح بشكل يومي في محاولة لفقدان الوزن.

لذا، يُنصح بتخفيف خل التفاح بشكل صحيح قبل استخدامه لحماية الأسنان. يُنصح أيضًا بالاستمرار على نسبة ماء معينة بين 5 إلى 10 أجزاء من الماء لكل جزء من الخل، وتجنب استخدامه كغسول للفم.

تأثيرات على الجلد والحلق:

علاوة على ذلك، يجب أن يكون المستخدمون حذرين عند استخدام خل التفاح للحفاظ على صحة البشرة، حيث أنه قد يسبب حروقًا نتيجة لقدرته على التآكل الكيميائي. كشفت دراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية عن حالة فتاة في سن 14 عامًا أُصيبت بحرق كيميائي بعد استخدام خل التفاح كعلاج طبيعي لإزالة الشوائب الجلدية.

لذا، يجب أن يكون الحذر هو الأساس عند استخدام خل التفاح لتجنب حروق الجلد والتأثيرات السلبية على الحلق.

ووفقًا لموقع Healthline، توصلت مراجعة للسوائل الضارة التي ابتلعها الأطفال عن طريق الخطأ إلى أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل هو الحمض الأكثر شيوعًا الذي يسبب حروق الحلق، ويجب اعتباره “مادة كاوية قوية”.

علاوة على ذلك، وجدت التقارير أن أولئك الذين يشربون كميات كبيرة من مشروبات الخل لفترات طويلة من الزمن يحتاجون إلى رعاية طبية بسبب حروق الحلق.

عسر الهضم وعدم الراحة

وقد يعاني بعض الأشخاص من عسر الهضم أو الغثيان بعد تناول خل التفاح. لذلك من المهم عدم شربه على معدة فارغة، والتوقف عن تناوله إذا شعرت بالغثيان أو التقيؤ.

وفي دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية ، والتي شهدت قيام علماء في لبنان بإجراء تجربة سريرية  على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عامًا. وتم تقسيم 30 مشاركًا إلى أربع مجموعات، مع ثلاث يُعطى إما 5 مل، أو 10 مل، أو 15 مل من خل التفاح لتخفيفه بالماء كل صباح، ويُعطى الرابع علاجًا وهميًا.

وبعد ثلاثة أشهر، اكتشف أن أولئك الذين شربوا خل التفاح خلال تلك الفترة فقدوا 6-8 كجم من وزنهم وانخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم بمقدار 2.7-3 نقاط، اعتمادًا على الجرعة. وأظهر هذا البحث أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في محيط الخصر والورك، وانخفاضًا في نسبة الجلوكوز في الدم والكوليسترول.

صحيفة البيان

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2024/03/18