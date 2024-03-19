



يقال انه في راجل سايق تاكسي كده مسكين ايام ازمة البنزين كب بنزين بعد تعب ايام رفع الدعم ولمن دفع حقو كان قطع اخر قروش في جيبو لمن جاي راجع بيتو اشر ليه واحد قياااافه كده بدله وكرفته وعطر باريسي وساعه غاليه وصوت هادئ طلب منو يوديه مشوار قام صاحبنا سايق التاكسي قال الزول الراقي ده بعدين لو طلبت منو اي مبلغ حيدفع ما معقول زول راقي زي ده ما عندو قروش

قام وافق وفعلا الزبون اللقطه ما فاوض ابدا فقام وصلو مشوارو ولمن وصلو صاحب التاكسي منتظرو ينزل ويحاسب الا انو الزبون فتح الشباك وعاين للمنطقه وطلب منو يوديه مشوار تاني صاحب التاكسي استغرب من التصرف الغريب لكن وداه مشوارو وهنا كرر الزبون نفس التصرف وهكذا بالطريقه دي الزبون اللقطه خلى سيد التاكسي يلف بيه العاصمه المثلثه كلها والمسكين بنزينو قرب يخلص

وفي اخر مشوار مشاه الزبون قال للراجل بس امشي قدام كده انا وصلت بيتي وفتح شباك العربيه شفع الحله شافو الزبون وبقو يكوركو الزبير المجنون الزبير المجنون الزبير المجنون

ده بالضبط الحصل للشعب السوداني مع حمدوك الناس شافت البدله والكرفته والصوت الهادى والانجليزي المنمق وكانو قايلين انو تحت القبه في فكي وقالو خبير دولي 😂😂

Mouaz Moukhtar Alshareef