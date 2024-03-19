🔴 حميدتي أكبر عنصري وكاره للمجموعات الأفريقية في التاريخ.. في السودان ، تشاد، مالي وفي أفريقيا الوسطى





في الاصطفافات السايقنها الدعامة في وهم بتم ترويجو لبعض المساكين على انو الاصطفاف دا غرب وشمال وسط ودا طبعا وهم لانو العامل الجغرافي في اي صراع ما قوي وما مؤثر شديد وما بتم تفسير الخطاب بتاع انعدام التنمية على اساس جغرافي وبس إنما العامل الأساسي اللي يتحركو منو الجنجويد

الدعامة وحميدتي هو عامل أثني بيمتد من مالي والنيجر وتشاد لحد ما يستوعب عرب الشمال والوسط، عشان كدا نبرة العداء دي زائفة مقصود بيها تزييف وعي القبائل الأفريقية على انو هو الصراع جغرافي عشان يدخلو كطرف مع الدعامة، بينما الهدف الأساسي لحميدتي هو قيادة المجموعات العربية والزج بالجميع في صراع يستفيد منو هو،

حميدتي في أول خطاب ليهو بعد فض الاعتصام عمل لقاء جماهيري هو الأكبر في تاريخو في قري وخاطب المجموعات العربية وتوغل بعد كدا داخلها وما كان هاميهو اي بعد جغرافي، وهسي الخلايا بتاعتو في مناطق كتيرة في الوسط والشمال قاعدين وادخلهم واستقطبهم على اساس عرقي واثتي،

حميدتي دا أكبر عنصري وكاره للمجموعات الأفريقية في التاريخ في السودان وفي تشاد وفي مالي وفي أفريقيا الوسطى،

عشان كدا الصراع دا بالنسبة لينا لازم كل المكونات تفهم انو مافي مصلحة ليها مع رجل زي حميدتي عبارة عن خازوق في قلب أفريقيا ومصدر لتفكيكها وإعادة ضبطها جغرافيا واثتيا بحسب مصالح خارجية ، حميدتي ما بمثل الغرب و محاولة اختطاف خطابين متناقضين مسألة مكشوفة، خطاب العروبة المقدم للقبايل العربية في كل السودان وخطاب الهامش والمركز كطعم مقدم للغرب السوداني في عمومه

#السودان #الدعم_السريع_مليشيا_ارهابيه

جهاد حسين الهندي

