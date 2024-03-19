طب وصحة

اختصاصية بـ “حمد الطبية”: طبق واحد على مائدة الإفطار يكفي والابتعاد عن مكعبات مرق اللحم

2024/03/19

أكدت اختصاصية تغذية علاجية أول في مؤسسة حمد الطبية “لينا ربحي نصار” أن الصيام يساعد على تعافي وتقوية الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ضبط مستويات الدهون الثلاثية في الدم، مشيرة إلى فوائده الصحية .

ودعت نصار – في تصريحات لموقع “الجزيرة” – إلى تجنب استعمال مكعبات مرق اللحم، لأنها غنية بالأملاح (التي قد تسبب العطش) والمواد الحافظة، وتجنب استعمال السمنة والزبدة.

وأكدت على ضرورة تقليل عدد الأطباق المقدمة في وجبة الإفطار، وذلك من خلال تحضير طبق واحد فقط يحتوي على تنوع المجموعات الغذائية ويكون مجهزًا بطريقة صحية تتناسب مع مختلف الحميات الغذائية.

والتشديد على أهمية بدء وجبة الإفطار بشكل سريع، ممكن أن يكون بواسطة وجبة خفيفة مثل الماء والتمر والشوربة، مع تناول الطبق الرئيسي بعد صلاة المغرب، وتم تشجيع على الأكل ببطء ومضغ الطعام جيدًا لمنع الإفراط في تناول الطعام وتسهيل عملية الهضم. كما تم التأكيد على أهمية زيادة شرب الماء بين الوجبات.

والمناشدة بالتقليل من استهلاك الحلويات والعصائر الغنية بالسعرات الحرارية واستبدالها بالفواكه الطازجة. كما تم تحذير من استهلاك المنبهات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية بسبب تأثيرها على فقدان السوائل في الجسم. تم أيضًا توجيه نصيحة بالتقليل من استهلاك المخللات بسبب زيادة الشهية وارتفاع محتواها من الملح.

ثم توجيه الاهتمام إلى الحفاظ على توازن العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وذلك من خلال اختيار طرق الطهي الصحية مثل البخار والشوي، وتجنب استخدام السمنة والزبدة ومكعبات مرق اللحم.

وتشجيع على تجنب الأكل المستمر بين الوجبات واستبداله بتناول الفاكهة لتعزيز الشبع وتسهيل عملية الهضم. كما تم التأكيد على أهمية تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة والاستمرار في ممارسة الرياضة في أوقات مناسبة، بعد الإفطار بساعتين على الأقل.

الشرق القطرية

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