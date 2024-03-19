طب وصحة
اختصاصية بـ “حمد الطبية”: طبق واحد على مائدة الإفطار يكفي والابتعاد عن مكعبات مرق اللحم
أكدت اختصاصية تغذية علاجية أول في مؤسسة حمد الطبية “لينا ربحي نصار” أن الصيام يساعد على تعافي وتقوية الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ضبط مستويات الدهون الثلاثية في الدم، مشيرة إلى فوائده الصحية .
ودعت نصار – في تصريحات لموقع “الجزيرة” – إلى تجنب استعمال مكعبات مرق اللحم، لأنها غنية بالأملاح (التي قد تسبب العطش) والمواد الحافظة، وتجنب استعمال السمنة والزبدة.
الشرق القطرية
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