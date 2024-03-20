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مصطفى ميرغني: أول مرة نشوف كاكي أخضر مسكناهم حضناهم حضن شديد
بتذكر طلعنا من حلتنا و كلها كانت دعامه لحلة فيها جيش
أول مرة نشوف كاكي أخضر مسكناهم حضناهم حضن شديد
و قلت لنفرين كانوا معاي طلعو الفي جيبكم
القروش الطلعوها كلها أديتها ليهم
قلت ليهم هناك بقلعوها مننا قلع و عساكر الجيش أولى منهم
عشان كده بنقول للقحاطة الجيش فداءه أموالنا و أرواحنا وكل شيء بس انتو امرقو منها
مصطفى ميرغني
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