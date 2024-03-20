مصطفى ميرغني: أول مرة نشوف كاكي أخضر مسكناهم حضناهم حضن شديد





بتذكر طلعنا من حلتنا و كلها كانت دعامه لحلة فيها جيش

أول مرة نشوف كاكي أخضر مسكناهم حضناهم حضن شديد

و قلت لنفرين كانوا معاي طلعو الفي جيبكم

القروش الطلعوها كلها أديتها ليهم

قلت ليهم هناك بقلعوها مننا قلع و عساكر الجيش أولى منهم

عشان كده بنقول للقحاطة الجيش فداءه أموالنا و أرواحنا وكل شيء بس انتو امرقو منها

مصطفى ميرغني