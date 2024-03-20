



نحن بنكيل بمكيالين!

بنتجاوز بعض تجاوزات الجيش؛

بنتغاضى عن أخطاؤه؛

بنغض النظر عن سيئاته؛

بنضخّم انتصاراته؛

ونقزّم انتصارات الميليشيا؛

ونقبف ليهم على الغلطة؛

وان كنّا ما محتاجين؛

أيوة بنعمل كدا؛

ببساطة؛

لأنّه دا جيشنا، وداك جيش العدو؛

دا فريقنا وداك خصمنا؛

ديل ناسنا وديلك أعداءنا؛

زين؟

طيّب؛

لمن نلقاك ميزانك مايل في كفّة الميليشيا؛

حقّنا نفهم إنّه عدونا ناسك وناسنا عدوك، وللا ظلمناك؟

لمن تقول لينا واقف على الحياد، حقّنا نفهم إنّك أجنبي؟!

رايك في الجيش دا تعال ناقشه بعدين؛

لكن نحن حسّة في مواجهة عدو مستبيح أملاكنا وأعراضنا وكرامتنا وبيوتنا؛

إنت معانا وللا معاهم؛

بهذه البساطة!!

عبد الله جعفر