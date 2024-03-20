صاحبتنا كل ما الدعم السريع يسيطر علي منطقة تنزح منها لمنطقة مسيطر عليها الجيش





عندنا واحدة صحبتنا قالت هي محايدة وما فارق معاها ينتصر منو والطرفين وااااحد و الجيش زاتو ميلشيات كيزانية وهراء من هذا القبيل .. الغريب انو صحبتنا دي كل ما الدعم السريع يسيطر علي منطقة تنزح منها لمنطقة مسيطر عليها الجيش 🤣 الاغرب بقي انها اليومين ديل داقة جرس في انو الجيش مركز علي امدرمان واتأخر في تحرير بحري وهي عايزة ترجع بيتهم خلاص فترت !! 🤣🤣🤣

الواحد يحسسك انو دي مباراة كورة في دوري الدرجة الثالثة في المكسيك !!! ياخ دي حرب مهددة لوجودك ولمستقبلك تبقي فيها محايد كيفن بس ؟ انا ممكن افهم انك عايز الحرب تقيف لكن اصلو ما ممكن افهم تكون محايد في حرب زي دي !

وزي ما قال مارتن لوثر كينغ ( اسوأ مكان في الجحيم محجوز لهولاء الذين يبقون علي الحياد في اوقات المعارك الاخلاقية العظيمة )

Suzy Khalil