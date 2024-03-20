ما لاقي لي حاجة تليق بالاسعار الفلكية الاعلنتها شركة زين لباقات مكالماتها وباقات الانترنت





ما لاقي لي حاجة تليق بالاسعار الفلكية الاعلنتها اليوم شركة زين لباقات مكالماتها وباقات الانترنت فيها غير انه اوصفها بـ “الجشع واستغلال حاجة الناس”

خدمة قبل انقطاع الشبكة كان سعرها مثلا الف جنيه.. شنو مبررك لمضاعفتها خلال شهر لسبعة الف جنيه مع تنويه مضلل تحت الاعلان بتقول فيه ان الضريبة زادت من 40.25٪ لي 41٪!!

زدت ليه؟ هل زادت قيمة مدخلاتك مثلا ومكونات تشغيلك؟

معلوم انه المكونات البتمكِّن اي شركة اتصالات من تقديم الخدمة بتنقسم لى شقين وهم الأبراج والترددات، واحد منهم مكون محلي والتاني بتم توفيره من الخارج فهل زادت تكلفة الابراج والترددات مثلا في الفترة من شهر فبراير لمارس وبالتالي ضاعفت اسعار خدمتك لـ 600٪ !

هل يعقل خدمة مثلا مثلا زي ما ذكر الصديق الباشمهندس محمد ميرغني في مقارنته العملها انه خدمة في #زين_السودان زي خدمة 900 دقيقه كانت بتتنشط بي تَك تِك 900 نقطة بي 1,957 جنيه تزيدها لي 7,057 جنيه!! وخدمة 3,600 دقيقه كانت بتتنشط بي 6,100 جنيه هل يستقيم عقلا انك ترفع قيمتها لـ 26,260 جنيه!! هل ده يعقل!

صمت جهاز تنظيم البريد والاتصالات المتواصل والمحير قدام شركات الاتصالات وهو الجهة المناط بيها حكوميا حماية المواطن من جشعها وشرهها المتواصل للمال.. صمت الجهاز يبقى في تقديري صمت محير ومثير للكثير من علامات الاستفهام اذ انه من المعلوم انه الحكومة لا تسمح بزيادة اسعار خدمات شركات الاتصال الا بموافقتها فهل عرضت زين تحديدا واقول زين تحديدا لانه الشركة التانية وهي سوداني للاتصالات ما حركت تعريفة باقتها للحد المروع ده للان.. هل عرضتها زين على جهاز تنظيم البريد والاتصالات ووافق تواطئاً معاها عليها فعلا وطبقتها اليوم؟ ولا الجهاز زي التلميذ لا يرفض لاستاذه ابدا طلب؟!

الزيادة في اسعار خدمات الاتصالات عندها عالميا مبادئ ومعايير والمعيار العالمي بقول انه يفترض أن لا تزيد اسعار خدمات الاتصالات عن 2٪ من دخل الفرد وهو معيار عالمي ومتوافق عليه وهي واحدة من مبادئ حقوق الإنسان فبالله عليكم هل في زول عنده دخل ثابت ومنتظم من اساسه الان عشان تطبق عليه زيادة ما اخلاقية زي دي وهو في ظروف حرب ونزوح وتهجير؟

ياخ انت خدمتك نفسها للان غير مستقرة وفي طور التجريب والتحديث.. شرائح خارج الخدمة.. انترنت ضعيف في كتير من المدن.. ارصدة مسحوبة وعدت بارجاعها وما رجعتها للان وتطالبني ادفع ليك قروش تانية مضاعفة واشترك غصبا عني واذعن لشروطك التعسفية دي لاني مضطر للحصول علي الخدمة الما عادت ترف بل من اساسيات الحياة المعاصرة نفسها؟ .. ده مش عقد إذعان السادة القانونيين؟

شنو التكلفة بتاعت المدخلات الزادت عند “زين” وما زادت عند “سوداني”؟ زاد سعر الوقود حق زين مثلا وما زاد وقود سوداني؟ زادت كهربة زين وما زادت كهربة سوداني؟ زادت الحكومة الضريبة على مشتركين زين وما زادتها عند مشتركين سوداني؟

شاورت منو زين من جهات الاختصاص لتحديد قيمة تعرفة الاتصالات والمكالمات؟ هل شاورت ممثلي المستهلكين؟ ولا انفردت كعادتها بقرار زيادة التعرفة مع جعل الجهات الأخرى مغيبة تماما عن معرفة التكلفة الحقيقية وابرزها ممثل المستهلكين.

ابدا ما ضد الزيادة وده حق مكفول وفق متغيرات واقعنا الاقتصادي البائس ده لكن زيادة تكون معقولة ووفق أسس علمية.. زيادة تراعي التكاليف وتراعي تحقيق هامش ربح مناسب ما يتضرر منه أي طرف من الاطراف.

على زين ان تعيد النظر في تسعيرتها الغير اخلاقية الاعلنت عنها من امس دي وهي شاملة الضريبة لتعود قبل قليل وتعلنها بسعر مضلل اقل وتكتب تحت الاعلان علي استحياء الاسعار غير شاملة الضريبة! عملتو شنو يعني؟ فسرتو الماء بالماء؟

اما اذا اصرت زين على تعريفتها الخرافية الاعلنتها الليلة دي مع صمت هيئة البريد والاتصالات الحاعيد متاقات مديرها العام مجددا في البوست ده حتى يتكرم ويجيب فمافي مجال ليهم لاقناع الناس بيها في رمضان ده سوى انه يقولوا ليهم ما بالكم يا قوم تحتجون على غلاء الاسعار فقد قيل لبعض السلف غلت الاسعار قال اخفضوها بالاستغفار.

وسلف لسلف بفرق يا زين.. العالم البقى جشع وشين

ادناه اسكرين شوت يعكس معاناة حصول المشترك على اي اجابة على سؤال.. رسلتها ليكم عبر الماسنجر في انتظار ردكم الذي سيطول.

المنشور لعناية السادة:-

مدير جهاز تنظيم البريد والاتصالات بالسودان المهندس دكتور الصادق جمال الدين

Elsadig Gamaleldeen

https://www.facebook.com/Elsadigg?mibextid=ZbWKwL

السادة شركة #زين_السودان

Zain Sudan

في انتظار ردكم إن لم يكن سيطول



طلال مدثر

