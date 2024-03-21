



في ناس بقوليك الدعامة ديل لسه منتشرين انتشار كتير في الخرطوم فصعب تتحرر بسهولة

طيب عاين الكلام ده في الظاهر هو صحيح

لكن الانتشار ما بعني القوة

مثلا في أمدرمان الناحية الجنوبية الشرقية الدعامه كانوا منتشرين عليها و مسيطرين على عدة مؤسسات و شوارع وأحياء

لمن انكسرت القوة الصلبة الكانت في الإذاعة (المعسكر حقهم) تلقائيا أحياء كثيرة و مناطق كثيرة اختفوا منها و باعتبارها سقطت تلقائيا

حتى صارت شرق أم درمان و جنوبها الشرقي و شمالها الشرقي نضيف تماما

فبالتالي سقوط المدينة الرياضية باعتبارها قاعدة عسكرية كبيرة للعدو

يعني سقوطهم في جنوب الخرطوم تماما و كذلك الجنوب الشرقي

و قل مثل ذلك في الجزيرة

و جنوب دارفور

فلا يغرنك الانتشار

ان شاء الله أول ما تنكسر شوكة معسكرهم تتساقط الأحياء و المباني و المؤسسات المنتشرين فيها تباعا و تلقائيا

اللهم نصرك الذي وعدت…

الناس البره السودان ديل قايلين السودان ده بقى فاضي و مهجور و ما فيهو ناس نهائي و لا أكلوو لا حياة

والله الناس الفي الخرطوم عايشين الفي جبرات و بحري و الصحافات و غيرها عايشين و لمن مدورين دوريات كورة

أما الولايات دي مليانه خلق جد

الأبيض مليانه ناس و الحياة شغالة و الفاشر

وتعال بالشرق القضارف دي مليانه ملي جد و كسلا و بورتسودان

و الشمالية مليانه برضو

و المواد التموينية متوفرة و الوقود متوفر و الناس مبسوطة الحمدلله رب العالمين

ربنا يعجل الفرج بس

مصطفى ميرغني