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🔴 خالد سلك حينما كان يبرهن ويقول بأن مجلس البرهان لايمثل اللجنه الأمنيه لنظام البشير .. عدا حميدتي
خالد سلك حينما كان يبرهن ويجتهد بكل ما أوتيه من قوة ليقول لهم بأن مجلس البرهان لايمثل اللجنه الأمنيه لنظام البشير .. عدا حميدتي …
الآن كل الشعب خلف الجيش السوداني بقيادة البرهان … إلا خالد ومجموعة المتقزمين وحدهم يقفون خلف حميدتي المحسوب لنظام البشير …
إستمع وإستمتع من الكذاب الأشر صاحب الفم الملتوي ..
تبيان توفيق
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