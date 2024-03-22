هؤلاء هم من يستحق أن يكونوا على رمح الريادة والقيادة لمشروع السودان





لو أن هُنالك جهات تستحق أن تُخاطب فهي شباب السودان وشباب المقاومه الشعبيه والكتائب لأنهم المستقبل الذي يتكيئ عليه الإرث التاريخي ولأنهم أصحاب التجديد لقضية السودان تلك القضية التي ضحى من أجلها المئات منهم وبزلوا في سبيلها العرق والتضحياات الجٍسام ،،،

هؤلاء هم من يستحق أن يكون على رمح الرياده والقياده لمشروع السودان الجديد ذلك السودان الذي بدى يتشكل منذ الاطاحه بنظام الإنقاذ مابعد سقوط حكومة البشير .. إن الشباب والشابات هم عصب المستقبل الذي جاهد وجاهر بالاحوال العصية التي مست المواطنين في مأكلهم ومشربهم من لذلك علينا أن نتجدد ونتغير ونُغير طريق مسيرنا وأن نمضي نحو العمل ونترك الركون وأن نكون دائمآ ما يُحٍب أن ينثُر حبات الملح على لحمية الجرح المُتقرح المفتوح لتفوح منه روائح الدود الدامي مرحبا مليون مواطن ينظرون لمآلات الواقع وبُؤس الحال جراء هذا الإبتلاء العظيم الذي أصابهم في مأمنهم ومس عرضهم حتى أجبرهم لهجر ديارهم وأهاليهم هائمين على وجوهمم داخل البلاد وخارجها

إن بلادنا اليوم في إحنة ومحنة عصيبه مرحبا مليون مواطن ينظرون لمآلات مرحبا كيفك وكيف كنتم وأينما حللتم فأنتم الأحرار أبناء الأحرار أهل القرآن والكرم والفراسه عزيزي النفس أقوياء العزائم والشكيمه مرحبا مليون مواطن ينظرون لمآلات الواقع وبُؤس الحال جراء هذا الإبتلاء العظيم الذي أصابهم في مأمنهم ومس عرضهم حتى أجبرهم لهجر ديارهم وأهاليهم هائمين على وجوهمم داخل البلاد وخارجها إن بلادنا اليوم في إحنة ومحنة عصيبه مرحبا مليون مواطن ينظرون لمآلات الواقع وبُؤس الحال جراء هذا الإبتلاء العظيم الذي أصابهم في مأمنهم ومس عرضهم حتى أجبرهم لهجر ديارهم وأهاليهم

تبيان نوفيق