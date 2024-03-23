عائشة الماجدي: بت الخزين أمي





ربما الحالة الوحيدة التي تغلبني فيها الكتابة ويتقاعس لساني الطويل عن الكلام عندما اتحدث عن بت الخزين .

اتحدث عن سيدة مكافحة زادت الصبر فوق صبرو لاكت القرضة أيام وليالي وسنين ربت بنات في غياب لأبوهم بسبب ظروف حروب الجنوب بين واو وجوبا ووقوع في الأسر ومرات إختفاء بالشهور غير معروفة المعالم ولا التفاصيل حتي ..

غياب للأب بالليالي ما بين نيالا والفاشر وتخوم جبل مرة تجارة مرات رابحة ومرات خسرانة والحال ماشي ..

سنين عجاف وسنين سمحة وليالي كالحات وصالحة طوال أشهد الله عليها عشتها وأنا طفلة أذكر ذلك الأيام جيداً أذكر بت الخزين في مرة قامت بترحيلنا من مكان وديار الي ديار أخري علي أعتبار البنات أبوهم ( سايق الفيّت ) مافي ولازم هي تبقي ( مراة وراجل ) وتسد الفرقة ..

كانت تضع سرايرنا أنا وأخواتي البنات كلها خلفها وتضع سريرها أمامنا وتحت سريرها ( عكاز ) و ( بطارية ) وبعد الهجعة تصدر صوتاً عالياً ( نحنها او كحة ) فهماً منها أنها موجودة إذا في شئ آتي ..

وكانت تضع سريراً علي باب الحوش فاضي تفرش السرير وتضع فيه ( فرشة ملفوفة طويلة وتغطيها بشي أبيض وتضع مخدة ) نظام راجل موجود نائم علي السرير موجود كل ذلك التدابير لكي تحافظ علي بناتها من نائبات الزمان ،.

كافحت هذه السيدة بالقرش والقرشين ربت المواشي وخزنت دهب ( لليوم الأسود ) وعملت أرض زراعية وأشترت وسيلة حركة وعملت دخري ووقفت وجبرت بفتح من الله ونصر عظيم ،،،

وكل ما حد يسألها التعب دا كلو لشنو يا بت الخزين ترد بعبارة

محددة ( أنا أم بنات وبدورن التعليم ) وقرشي بنفعني أمرقي ليهم بكرة ما بحوج بناتي لزول بعد يجيهم أبوهم بالسلامة …

كانت نعم السند والضهر سدت فترة غياب أبوي واتحزمت وشالت الشيلة ما كشفت ضهر أبوي علي الإطلاق وهو مافي حافظت علي أرضها وعرضها كانت تمشي في الأرض بعزة وثبات ووقار وأحترام يجبر الرجال علي إحترامها تدخل السوق تلملم اغراضها ومستلزمات بناتها وتسمع منها نزل يا فلان وهي كالنخلة شامخة طول وعز مافي ود مقنعة يقدر يرفع عينو عليها ..

بت الخزين ربت بناتها وعلمتهم كلهم منهم المحاسبة ومنهم الإدارية ومنهم بت العلوم الطبية ومنهم الصحفية انجزت وأستثمرت بت الخزين في بناتها وكانت ولا زالت كلما تحدث معها شخص تختم حديثها أنا أم البنات ..

نشهد الله لم تحوجني أنا واخواتي البنات يوماً الي حد كنا كلما نقص لنا قسط في الجامعة همت أمي لتجر أقرب شئ من السعية وعلي السوق وتجي تسدد الرسوم بنفسها ..

يوماً ما كانوا معاي زميلات الجامعة من امدرقسي الجزيرة وواحدة من نيالا والحبيبة بت الخزين موجودة معانا جنب جامعة الرباط الوطني أدتهم كلهم وصية بما فيهم أنا أسمعن افتحن عيونكن أسمعني ( أبقن رجال ما تبقن نسوان ) بمعني ما تنكسرن ولا تعيبن .

أمسكت بيد زميلتي ( إكرام بت نيالا ) يا بتنا أنا أمك ما تتحسي عشان أمك بعيدة والبيت دا كبير ومفتوح حبابكم ما تشيلي هم …

أمي بت الخزين صّعبت علي أنا واخواتي البنات المهمة من بعدها لم نكن بقدر قوتها ومكافحتها وزينة شبابها لكن أقلاها

يا يمة ننال شرف المحاولة أن نكون علي خُطاك من باب الضكرنة والحقانية والأخلاق ..

أنا حفية وممنونة جدا أني أتربيت في يد سيدة ملكة وحفية

أني والله بتها وتوبها سر غطاي وريحتها ترياقي في الزمن الأغبر والصعب دا ..

أمي بت الخزين دي عظيمة شديد وكريمة شديد وصبورة شديد ..

إن شاء الله يا يمة الله يرفعك من المرض دا ويجبرنا بيك ويعلي مقامك وما يورينا فيكي يوم شين عشان والله ببساطة شديدة أنا في الدينا مافي شئ قاهرني وهادي حيلي وومسخ كل شئ غير مرضك دا وحاسين بالذنب تجاهك أنو بسبب كفاحك وتعبك معانا وعيشتك لينا اتعبناك وختينا حمل تقيل عليك وهدينا حيلك وبسببنا لزمناك السرير بالمرض ..

عارفة يا يمة قسم بالله أنا بكتب ليك والعبرة سادة حلقي ودموعي جارية وانا بكتب وكمان ما وريتك دا أحساس كل اخواتي البنات وعارفاهم موجوعات شديد ،،،

ما كلمتك يمة مرة سومة أختي بالدس منك قالت عارفة يا عيوش

مرض أمي دا سببو نحنا ( هدينا حيلها زمان ) بمسؤوليتنا الكانت شايلاها زمان ..

إنتي عارفة يا يمة نحنا نفسياً تعبانين بس ما بنظهر ليك والله العظيم جد ،،

المهم يمة أعرفي حاجة واحدة نحنا والله بنحبك شديد 😍

وأعرفي نحنا علي وعدك وعهدك وثقتك فينا ويانا بناتك يمة ..

وما كلمتك يمة شفتي الخير العندي دا والتوفيق والقبول والرضا ال أنا فيهو دا كلو من تحت رأسك ومن دعواتك السمحة لي يا ستنا 😍

وحكاية عيد الأم دي ذاتها بالنسبة لي ما مقنعة عشان أنتي عيدي في كل اللحظات والثواني أساسًا أنتي حب حياتنا الوحيد وعيدنا لكل الأعوام الفاتت والجاي ..

بتك بت الماجدي