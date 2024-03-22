محمد جادين: رحلتي من كسلا إلى أمدرمان “الشارع ارتكازات مرور و شرطه وجيش ومستنفرين وتعاملم محترم جدا”





من كسلا الي امدرمان

تحركت من كسلا الساعة ٦ صباحا وصلت مدينة شندي الساعه ٦ مساء.

الشارع طويل شديد والاغلبية بتاعت الطريق خلا . الشارع محتاج عربيه تكون جاهزه و باص سمح لانو مسافه طويله وما بتتحمل اي توقف وقابلتني للاسف في الطريق سيارات متعطله وباصات سياحية متعطله . حدود السرعه في مناطق بصل الي ١٣٠ وفي مناطق ب ٢٠ ما بتقدر تمشي

اكرر الشارع داير عربات جاهزه لانو لو لا قدر الله حصل ليك عطل او لستك ضرب صعب وصول اسبير ليك سريع

الشارع ارتكازات مرور و شرطه وجيش ومستنفرين وتعاملم محترم جدا وبقابلوك بالابتسامه ويحمدولو ليك السلامه

وانت ماشي علي شندي بكون قبل المغرب بنصف ساعه كل ناس القري يكونو واقفين في الزلط ويصرو عليكم تنزلو تفطرو معاهموانا كنت بعد تعب حتي يسمحو لي امشي النقطه البعديها افطر هناك عشان ضعف انوار عربتي كنت داير اصل قبل المغرب شنديوعند مدخل شندي الافطارات الجماعيه والمحلات المخصصه للسيدات والاكل والعصائر كثيره شديدكرم شديد يشهد ربنا .

بالنسبه للجاز والبنزين متوفرات في الطرمبات طول الطريق من كسلا لحدي شندي وشغاله في شندي الطرمبة حتي ١٠ مساء

تحركت صباح اليوم الثاني من شندي نحو امدرمان عبر طريق كبري المتمه وبالشارع حتي الكلية الحربيه وكل الطريق جيش و مستنفرين وشرطهوتعامل محترم وحسهم الامني وتركيزم في الشغل مميز جدا

واخيرا دخلت امدرمان من الجرافة ولحدي مقابر احمد شرفي وعملت جوله بشارع الوادي و شارع النصصراحه ما كنت متخيل الوضع كدا استقرار تام والمحلات فاتحه بنسبة ٩٠٪؜ ومواصلات و ركشات وحركة الشوارع فلامدرمان نظيفه شديد ماشاء الله تبارك الله والمساجد مليانهوالعربات الخاصه متحركه و وصلت مراكز توزيع الاغاثات شغل متحرك وناس محتاجه بتشيل و المستشفيات والمراكز الصحيه فاتحه و انا طبعا بحب الطقه النظيفهالمطاعم فاتحه والفطائر و المولات فاتحه ودخلته اطمئنيت جوه بتوفر الاحتياجاتواخيرا واجمل حاجه كل شارع والتاني بتلقه ناس عاملين تكايا ( حلل فيها الملاحات و الفول و البليله وحافظات العصائر واي زول محتاج بمشي يشيل الكميه الدائرهواكتشفت انو الاعراس شغاله هناومن امدرمان بتسمع مره مره التدوين البتم من الجيش علي مواقع الدعم السريع في الخرطوم وبحري صوت مدفع وبتلقه الاطفال والاسر متعودين علي الصوت ده وفرحانين بيو وانا غايتو اول مرتين لمن سمعته قربته اجري الصراحهبس لقيت الناس موضوع عادي ومافي منو خوفمع العلم العزومات شغاله الافطارات و محلات الشاي والمطاعم ومساء محلات شغاله قالو عادي وشباب والاسر متحركين باريحيه

وظاهر شغل حكومة ولاية الخرطوم في النظافة و التامين و اقسام شرطه و توفير الاحتياجات و المويه والكهرباء و افتتاح البنوك كل يوم بنك بفتح جديد و مستوصفات والمستشفيات والصيدليات فاتحه وفي ناس سايقين عربات صغيره شغالين شندي امدرمان مصدر رزق جميل جدا و بالنسبه الايجارات للبيوت اسعار قالو مناسبه شديد غير الالف من البيوت المفتوحه مجانا للاسر وبيوت محترمه جدا ونظيفه جدا ماشاء الله تبارك الله وامدر امان الحمدلله وعقبال الفرح الاكبر بالخرطوم و بحري وباقي الولايات ان شاء الله يارب

محمد جادين – إعلامي ومصور

يوم الاربعاء يوم ٢٠ الموافق ١٠ رمضان

