عائشة الماجدي: انا ما عارفة الباطلين من نشطاء قحت ديل بعملوا صفحات بأسمي لشنو





توضيح —-

القحاتي المعتوه العامل صفحة باسمي في منصة توتير ( x ) قام تاني ينشر بوستات عنصرية وحقد تحت رأية أسمي ،،،

عليه انا أعلنت وطلعت فيديو قبل كدا انو الصفحة بتاعت توتير X ما حقتي ويدكم والبركة اقفلوها …

انا ما عارفة الباطلين من نشطاء قحت ديل بعملوا صفحات بأسمي لشنو انت وقت أنت ما راجل وما قدر الكلام ما تسكت بس

ما تتضاروا وراء أسم النسوان وتكتبوا كلامكم …

أيها الناس للمرة المليون صفحة توتير ما عندي بيها علاقة ويدكم والبركة اقفلوها الله يرضي عليكم …

عائشة الماجدي