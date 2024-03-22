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عائشة الماجدي: انا ما عارفة الباطلين من نشطاء قحت ديل بعملوا صفحات بأسمي لشنو
توضيح —-
القحاتي المعتوه العامل صفحة باسمي في منصة توتير ( x ) قام تاني ينشر بوستات عنصرية وحقد تحت رأية أسمي ،،،
عليه انا أعلنت وطلعت فيديو قبل كدا انو الصفحة بتاعت توتير X ما حقتي ويدكم والبركة اقفلوها …
انا ما عارفة الباطلين من نشطاء قحت ديل بعملوا صفحات بأسمي لشنو انت وقت أنت ما راجل وما قدر الكلام ما تسكت بس
ما تتضاروا وراء أسم النسوان وتكتبوا كلامكم …
أيها الناس للمرة المليون صفحة توتير ما عندي بيها علاقة ويدكم والبركة اقفلوها الله يرضي عليكم …
عائشة الماجدي
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