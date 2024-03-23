عائشة الماجدي: شكراً لوقفة أهلنا في دارفور ضد مليشيا الدعم السريع





وأخيراً شباب دارفور الواعي المثقف. أنتفض و أصبح فاهم ان جنجويد الدعم السريع هم العدو الحقيقي لدارفور الحبيبة وأن الموت والقتل ودفن اهلنا أحياء في دارفور الذين مارسوا الجنحويد جريمة كبيرة ،،،،

شكراً لوقفة أهلنا في دارفور ضد مليشيا الدعم السريع

ندعم الكتلة الواعية في دارفور بقوة ✌️

حيّا الله شباب دارفور الذي عرف حقوقهم وتكاتفوا علي طرد الجنجويد من وسطهم ورتبوا صفوفهم …

الجنجويد أصبح عدو لكل السودان ،،

وصلوا تحياتي لهذا الشاب المثقف المحترم ( بيبي ) وبلغوه عظيم أحترامي له ..

السودان للكل وأخوان مع بعض ما عدا الجنحويد

عائشة الماجدي