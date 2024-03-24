لماذا لا يدافع أهل الجزيرة عن انفسهم !!





استغرب جدا .. وانا اسمع كل يوم عن اقتحام الجنجويد لقرية في الجزيرة !!

رغما ان القرية التي تبعد عنها امتار اقتحمها الحنجويد قبلها بأيام او ساعات !!؟

ماذا يتوقعون !!؟

هذا استسلام غريب !!؟

انسوا ان هنالك جيش او غيره ، دافعوا عن أنفسكم ..

ليس أمامكم الا حل من اثنين .. اما ان تغادروا القرى متوجهين إلى مناطق أكثر امنا .. لحين انتهاء الأزمة..

او ان تتسلحوا وتدافعوا عن أنفسكم بدلا عن انتظاركم اقتحام الجنجويد قراكم قرية خلف الأخرى وانتم تنظرون .

هذا هو الواقع ويجب التعامل معه !!

الناس تزعل او ترضى .. الدعامة الان يقزقزون بقرى الجزيرة واحدة تلو الأخرى..

احتمال ان يأتي جيش احتمال ضغيف الان ويحتاج ترتيب

هذا أمر واقع يجب التعامل معه ..

اذن ما هو الحل ؟

اولا يجب سحب النساء والشيوخ والأطفال خارج القرى والى المدن الامنة تسبيا .

ثانيا يجب تكوين جسم تنسيقي واحد من قرى الجزيرة يسند القرية التي تهاجم ويوزع المهام

ثالثا يجب توفير وسائل اتصال غير الهواتف ( استارلينك مثلا ) للطواري في كل قرية

رابعا صنع موانع ( فتح الترع وحفر الفنادق حول القرى ) تصعب حركة آليات الجنجويد مثل الذي حدث في كرري من إغلاق كل المداخل بالتراب العالي بالكراكات

خامسا البحث عن سلاح بكافة الطرق والسبل فهذا يردع المليشيا ويخيف الجيش نفسه فالحيش يخاف من اي تسليح خارج اطاره

انتظار المجهول لن يحل المشكلة

والله في

وليد محمد المبارك احمد