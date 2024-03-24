حاج ماجد سوار: إنتهى زمن (الغتغتة) و (الدسديس) !!





سفير بلطجي

لو كنت مكان البروفيسور إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق لصرحت بإسم و دولة السفير الذي هدد و توعد مستخدما معي عبارة (أنا أحذرك ثلاثة مرات) حتى أبين للرأي العام عمق الأزمة و مدى إستباحة سفراء بعض الدول لبلادنا و عبثهم بأمنها القومي و انتهاكهم لسيادتها في العهد القحتاوي المظلم !!

إنتهى زمن (الغتغتة) و (الدسديس) !!

#سفير_بلطجي

(حوار سعد الكابلي مع البروف)

حاج ماجد سوار