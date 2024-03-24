



واحد زعلان قال كيف ياسر العطا يقول المقاومة الشعبية هي التكون البرلمان الإنتقالي، الاداهو واداهم الحق منو يقرروا عن الشعب السوداني؟

نفس الزول دا كان بيشير ملاهي “برلمان انتقالي من قوى الثورة الحية ولجان المقاومة” وكان بيصفق مع أساتذة جامعة الخرطوم يوم محمد المصطفى بتاع تجمع المهنيين قال ليهم الحل في انو حمدوك وناس السيادي يتنازلوا عن السلطة لي لجان المقاومة!

البيخلي ياسر العطا عندو كراع وانت عندك رجل شنو؟

خلي دا.. واحد من المعارف، موظف في الخدمة المدنية في قطاع خدمي، يومياً تلقاهو شغال في قصة إصلاح المؤسسة الأمنية وخروج الجيش من السوق.. الخ زولنا دا مع انو شغال في مؤسسة من مؤسسات الدولة، بيملك شركة مقاولات بتنافس في المؤسسة الهو شغال فيها دي!

بي صوت عادل إمام: أخرج انت الأول يا بيه

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سامح الشامي

