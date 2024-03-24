🔴 عندما تكون السياسة بلا اخلاق أو مبادئ النتيجة ساسة كأمثال خالد و عرمان





بينما هنالك شباب شجعان في الجزيرة يضحون بارواحهم من أجل إنقاذ أسرهم من هجمات الجنجويد الانتقامية ،

هنالك سياسي برغماتي من الجزيرة يدعي خالد سلك يجتهد بكل أمانة لمنح الشرعية للجنجويد عبر اتفاقيات مشبوهة تحت الطاولة مقابل حقيبة وزارية في سودان الجنجويد حتي دون أن يكترث لمعاناة أبناء مدينته تحت ظل حكم ال دقلو

عندما تكون السياسة بلا اخلاق أو مبادئ النتيجة ساسة ك أمثال خالد و عرمان

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