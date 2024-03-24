عندما تنبطح قحت في القاهرة





نظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه (احد واجهات المخابرات المصريه )لقاء يوم ٩/مارس/ ٢٠٢٤م مع

حمدوك والوفد المرافق له ضم كل من (برمه ناصر/الدقير/عرمان/بابكر فيصل/التعايشي/إيمان شريف (ممثله للمرأة)

🩸مُجمل حديث الوفد ركز على

١/ أن الحرب اشعلها الكيزان

٢/ ضرورة تدخل القاهرة بأن تدفع مسار جدة والمنامه

٣/ السودان سوف يتفكك

٤/ تكوين جيش قومي مهني

٥/ حث الأطراف الدوليه لعودة قحت للسلطه

٦/ ضرورة مشاركه الامارات ومصر في اي مفاوضات بشأن السودان.

هذة النقاط التي تمحور فيها النقاش وعندما سأل الدكتور/محمد كمال (الخبير بالمركز) دكتور /حمدوك هل تجد (تقدم) القبول في الشارع السوداني حتي تتحدث بإسمه؟؟ لم يجاوب حمدوك.

حسب معلوماتي أنه بعد نهاية اللقاء عكف خبراء المركز علي تقيم اللقاء وكانت الخلاصه

١/ *أن (تقدم) لاتمثل الشعب السوداني وانها حاضنه سياسيه للدعم السريع*

٢/ *خلال اللقاء لم يشيروا للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع*

٣/ *لاتوجد رؤية مستقبليه واضحه ل (تقدم)*

٤/ *الوفد لا يضم نُخب سياسيه ذات تأثير كبير كما تعودنا من الاحزاب السياسيه السودانيه سابقا*

٥/ *الزيارة جات بتخطيط من فاعلين دوليا بقيادة دولة الامارات..وإنه لايمكن دعم هذة الزيارة أو تبنيها*

٦/ *محاولة شيطنة الجيش وجهاز الأمن والشرطه وان هذة الأجهزة تحت سيطرة الاخوان المسلمين الذي تكرر في حديث كل اعضاء الوفد أنه دلاله واضحه لخطاب يراد تمريره من زوايا مختلفه*

٧/ *حمدوك والوفد يتحدثون أنهم دوله وليس تحالف سياسي*

٨/ *حديث الوفد كان غير مرتب ومحدود ومن قُصاصات أوراق*

٩/ *حديث اللواء/برمه ناصر عن الجيش غير مقبول خاصه أنه كان من قياداته في يوم ما…وان حديثه لا يخرج من أنه تحت ضغط شديد أو إغراء ثمين*

🩸هذه هي قحت تكشف عن عوارتها يوم بعد يوم وتنبطح للقاهره.

✍️ *أبورغد*

١٦ /مارس/ ٢٠٢٤م