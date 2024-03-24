إصابة كيت بالسرطان تضع “ضغوطا شديدة” على التاج البريطاني
يتعرض خط خلافة العرش البريطاني لـ”ضغوط شديدة”، في أعقاب تشخيص إصابة الملك تشارلز والأميرة كيت بالسرطان، فيما أصبح على ولي العهد، الأمير ويليام، التوفيق بين رعاية الأسرة ومتابعة جدول الأعمال الملكي، حسب تقرير لشبكة “سي إن إن” الأميركية.
واعتبرت “سي إن إن” أن ما يحدث يمثل مرحلة “غير عادية” بالنسبة للنظام الملكي البريطاني، قائلة إن العائلة المالكة تواجه الآن “واحدة من أكبر أزماتها في الذاكرة الحديثة، مع غياب اثنين من كبار أفرادها عن العمل”، في إشارة إلى الملك تشارلز الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان أيضا، والأميرة كيت.
اضطرارها لتوضيح هذه الأخبار لأطفالها جورج وشارلوت ولويس.
وخضع الملك تشارلز، الذي تولى العرش في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث، لإجراء طبي يتعلق بتضخم البروستاتا في المستشفى ذاته الذي ذهبت إليه كيت في يناير.
ثم كشف قصر باكنغهام في فبراير، أن الملك (75 عاما) سيخضع للعلاج من السرطان، مما يعني اضطراره لتأجيل واجباته الملكية العامة.
وأشار تقرير “سي إن إن” إلى أن كيت منذ تزوجت الأمير ويليام عام 2011، “نادرا ما ارتكبت أي خطأ، وأثبتت أنها شخصية يمكن الاعتماد عليها في المؤسسة الملكية”.
وكان من المتوقع عودة كيت إلى مهامها الرسمية بعد عيد الفصح، لكنها قررت تأجيل العودة حتى يسمح لها الفريق الطبي بذلك، وفق ما نقل مصدر ملكي لـ”سي إن إن”.
وأضاف المصدر أنها “ربما تظهر بشكل خاص، حال كانت قادرة على ذلك، وسيكون القرار بشكل مفاجئ”.
وأوضحت “سي إن إن” في تقريرها، أن أمير وأميرة ويلز لم يعلنا عن إصابتها بالسرطان انتظارا لخروج أطفالهما الصغار من المدرسة، لقضاء عطلة عيد الفصح.
وأضاف أن كيت “في حالة معنوية جيدة، وتركز على عملية التعافي”، لكنها طلبت في إعلان الجمعة “بعض الوقت والخصوصية”.
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