حيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة خلال ساعات الصوم





خلال ساعات الصوم، يمكن أن تزداد مشكلة رائحة الفم الكريهة، فعندما يمتنع الشخص عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة، يقل إفراز اللعاب وينخفض تدفقه، ما يؤدي إلى جفاف الفم. وبدوره، يؤدي الجفاف في الفم إلى زيادة نمو البكتيريا وتكاثرها بشكل غير طبيعي، وهذا يسبب رائحة الفم الكريهة.

ونشر موقع”indiatoday” نصائح وحيلاً للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

1. الحفاظ على نظافة الفم

على الرغم من الامتناع عن الطعام والشراب، فمن الضروري الحفاظ على ممارسات نظافة الفم المنتظمة. استمر في تنظيف أسنانك مرتين يوميًا، مرة عند الفجر ومرة ​​أخرى عند الإفطار، للتخلص من بقايا الطعام في الفم. ولا تنس تنظيف لسانك أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، استخدم غسول الفم الخالي من الكحول أو الغرغرة بالماء المالح قبل النوم. إن تنمية هذه العادات سيضمن الاتساق.

2. حافظ على رطوبة جسمك

سواء في أيام الصوم أو غيرها، من المهم أن تتناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا. يؤدي شرب الماء إلى زيادة إنتاج اللعاب في الفم. عند الفجر، اشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة فمك طوال ساعات الصيام خلال النهار والمساء. الطريقة المقترحة هي شرب كوبين من الماء عند الفجر واثنين آخرين عند الإفطار، مع الاحتفاظ بالأكواب الأربعة المتبقية قبل النوم.

3. تشمل الفواكه والخضراوات

احرص على دمج الخضار في وجبة السحور والإفطار، بالإضافة إلى ذلك، فكر في تناول الفواكه مثل البرتقال والبطيخ، الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن، وتقدم العديد من الفوائد الصحية. فهي تساعد على زيادة إنتاج اللعاب في الفم، مما يمنع الجفاف ويمنع نمو البكتيريا المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة.

4. تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية

ابتعد عن الأطعمة ذات الروائح القوية والعالقة، يمكن لهذه العناصر أن تسبب رائحة الفم الكريهة، حتى لو حافظت على ترطيب جيد.

5. دمج الفواكه الحمضية

يمكن للبرتقال والليمون تعزيز إنتاج اللعاب، ومنع جفاف تجويف الفم. يساعد محتواها العالي من فيتامين C على القضاء على الجراثيم والبكتيريا والمخاط المسؤول عن رائحة الفم الكريهة. فكر في تناول البرتقال أو الليمون عند الفجر وأثناء الإفطار للحفاظ على نفس منتعش أثناء الصيام.

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