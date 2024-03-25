



الصور لتخريج قوات جديدة لإستكمال طريق ( المقاومة الشعبيه )

أولاً جيش بقيادة موسى محمد احمد رئيس مؤتمر البجا … وجيش ثاني تحت قيادة الأمين داؤود المعروف بجيش الاورطة الشرقية …

وجيش ثالث بقيادة شيبة ضرار يتمركز في حي ديم المدينه … وجيش رابع بمنطقة الرشايدة بقيادة مبروك سليم وعوض مبارك . وفي خلال ايام قليله سيتم تخريج الدفعة الاولى من قوات حركة تحرير شرق السودان بقيادة ابراهيم دنيا ..

كما أن مناوي وجبريل وتمبور إكتملت تجهيزات قواتهم وهي الآن داخل المعركة !!

#دويلة_الشر_لم_ترى_من_الفيل_إلا_انفه

تبيان نوفيق

