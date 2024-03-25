🔴 أربعين مُسيرة (فتاكة) طليعة حصار المصفاة .. على مليشيا الدعم السريع أن تتعظ من معركة التلفزيون





مصفاة الجيلي ستكون شبيهه بالإذاعة… رُبما أفظع … على مليشيا الدعم السريع أن تتعظ …

أربعين مُسيرة طليعة حصار المصفاة !!

لقد بدأ الجيش السوداني خطوات فعليه لحصار مصفاة الجيلي عبر تدعيم إغلاق الطرق الرئيسيه والفرعية بالجرافات وزيادة المتاريس الحربيه وتقديم خطوط المواجهه حول المنطقه وتثبيت كمائن متعدده خلف مناطق حطاب !!

من خلال الخطوات يبدوا أن الجيش وضع خطه حصار أعنف من الخطه التي تم إستخدامها بمقر الإذاعة والتلفزيون !!

تبيان توفيق

