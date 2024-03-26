الحركات المسلحة.. خلافهم مع الجنجويد خلاف وجودي في إقليم دارفور
الحركات المسلحة…
ما في اي غرابة في انضمام الحركات المسلحة للقتال مع الجيش ..
خلاف الحركات المسلحة مع الجيش و المركز خلافا سياسيا في السلطة و المال، و دا شيء طبيعي الاخوان الأشقاء ممكن يختلفوا حول اطماع السلطة و المال… لكن خلافهم مع الجنجويد خلاف وجودي في إقليم دارفور…. فالجنجويدي يحتل بعض حواكيرهم و يبيد قبائلهم كما حدث مع المساليت….هذا على سبيل الاستراتيجي الثابت…
أما على سبيل الراهن :
فالجنجويد حلفاء القحاتة المجلس المركزي خصم الحركات المسلحة، و القحاتة المركزي يسعون للعودة للسلطة و السيطرة عليها بتطبيق أنموذج الانتقالية التي فض شراكتها الجيش.. فطبيعي الحركات المسلحة تتحالف مع الجيش ضد خصمائها السياسيين….
باختصار انتصار المليشيا هو انتصار خصمها السياسي و العسكري الذي يهدد الوجود الاجتماعي للحركات المسلحة….
محمد عثمان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة