الحركات المسلحة.. خلافهم مع الجنجويد خلاف وجودي في إقليم دارفور





الحركات المسلحة…

ما في اي غرابة في انضمام الحركات المسلحة للقتال مع الجيش ..

خلاف الحركات المسلحة مع الجيش و المركز خلافا سياسيا في السلطة و المال، و دا شيء طبيعي الاخوان الأشقاء ممكن يختلفوا حول اطماع السلطة و المال… لكن خلافهم مع الجنجويد خلاف وجودي في إقليم دارفور…. فالجنجويدي يحتل بعض حواكيرهم و يبيد قبائلهم كما حدث مع المساليت….هذا على سبيل الاستراتيجي الثابت…

أما على سبيل الراهن :

فالجنجويد حلفاء القحاتة المجلس المركزي خصم الحركات المسلحة، و القحاتة المركزي يسعون للعودة للسلطة و السيطرة عليها بتطبيق أنموذج الانتقالية التي فض شراكتها الجيش.. فطبيعي الحركات المسلحة تتحالف مع الجيش ضد خصمائها السياسيين….

باختصار انتصار المليشيا هو انتصار خصمها السياسي و العسكري الذي يهدد الوجود الاجتماعي للحركات المسلحة….

محمد عثمان