



للمفارقة: أكبر فرق بين الجيش والمليشيا قالوا خالد سلك لمن كان بيحاول يقنع الثوار بي الإتفاق الإطاري قبل الحرب:

قال: برهان والعطا وكباشي وجابر ممكن نطلع مليونيين تلاته يمشو بيوتهم وإنتهينا منهم؛ حميدتي واخوه حنعمل فيهم شنو؟ نسقطهم بي مليونيات كيف؟

طبعا حاليا هوانات قحت وجريواتهم بيتريقوا لمن نقول إنو قيادات الجيش بنقدر نناضل ضدها ونسقطها لكن آل دقلو مستحيل.

لكن طبعا الاراء بتتغير حسب تعليمات أسيادهم.

Mohamed Mirghani Ahmed