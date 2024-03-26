



الدعامي هو فساد منظومة تربوية متكاملة ، امتداد للتخلف العربي الذي تخلص منه الإسلام في صيغته التربوية ومنظومة الآداب العامة فيه التي تضع حدود تعامل البشر فيما بينهم وفقا لعقد اجتماعي يحفظ حقوق الناس ويحميهم من نزعات الشر فيهم .

الدعامي بصور في نفسو وهو يسرق ويصور في نفسو وهو يضري كبار السن ويصور عمليات الاغتصاب كما هي ، لا يقل عنه طبعا انحطاطا في المنظومة التربوية الذي يرى ان الحرب مبرر للانتهاكات .

الدعامي يتولد ليقتل او ينهب ويبدو انو أهلهم بيلدوهم وعارفين دا مصيرهم ، يلدو الولد ويقول ليهو انطلق بلا منفستو وبلا ورق اعدادات وبلا خطوط حمراء ولا صفراء .

هو اصلا ما عارف انو اللي بعملو دا كلو ممنوع وخارج القانون ، ماعندي معلومة يعني شنو قانون ولا يعني شنو دولة حديثة وعقد اجتماعي يتعايش فيه الناس، دا كلو بالنسبة لاعراب الشتات ديل مجرد شعر جاهلي .

الويل للجنجويد

جهاد حسين الهندي