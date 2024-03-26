



قناة الحدث أصلاً معروف إنها بتزور التقارير وبتفبرك الأخبار وبتشتغل خط موجه والآن مجتهدة في إنها توصل فكرة إنو في داعش في السودان وده خط مرسوم بعنايه لأهداف معلومه ..

قناة الحدث لو صحي صحي عايزة تكذب بالطريقه دي كان تشوف بلد تانيه غير السودان وتصفها بالوصف ده لأنو السودانيين ممكن تدعشنهم الأخبار المفبركة دي والسوداني كان إتدعشن حيكون داعش ناشف واقف عود !!

تبيان توفيق

