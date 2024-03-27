عائشة الماجدي: وحات الله جنجويد شنو ورمم شنو كمان البتقوم ليهم قيامة تاني !





صديقنا وزميلنا الصحفي حافظ كبير لبس الكدمول وبقي مُصدق فكرة بت أُم لعاب بتاعت دولة الجنجويد حسب ما سوقوا ليهم القحاتة وزولهم بتاع حزب الأمة ( تقدم ) في الجزيرة 😎

يا حافظ يا صديقي فكت منك وحات الله جنجويد شنو ورمم شنو كمان البتقوم ليهم قيامة تاني ! هم زمن كانوا حاكمين وعندهم أمبروطورية وعدة وعتاد ما كانوا بشر سويين !

خلي هسي بعد بقوا مرتزقة وحرامية بواريك نسوان وغرف نوم نوم نسوان وحرامية بيوت مواطنيين عُزل ومغتصبين سودانيات أحرار ونهابين وقطاعين طُرق !!!

يا حافظ المستنقع والقاع دا ما بشبهك أمرق روحك بشرف أحسن ليك …

مليشيا الجنجويد مرتزقة وعرب شتات لا غير …

( يبقي الجيش ما بقي السودان ✌️ )

عائشة الماجدي