“مستويات شبه تاريخية”.. ماذا يحدث للبيض في العالم؟

وفقًا لتقرير من وكالة أسوشيتد برس، يعزى ارتفاع أسعار البيض إلى عدة عوامل، منها فيروس إنفلونزا الطيور وارتفاع التكاليف على المزارعين.

وعلى الرغم من أن المستهلكين يعانون حاليًا من صدمة بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أن الأزمة في العام الماضي كانت أكثر حدة.

في الولايات المتحدة، بلغ متوسط سعر 12 بيضة 2.99 دولار في فبراير، وهو انخفاض عن 4.21 دولار في العام الماضي، وفقًا لبيانات حكومية. ومع ذلك، فإن هذا السعر يزيد بكثير عن المبلغ الذي كان يدفعه المستهلك في فبراير 2021 والبالغ 1.6 دولار.

وأوضح ديرك مولدر، الخبير في أبحاث الغذاء والأعمال الزراعية، أن أسعار البيض في أوروبا تقل بنسبة 10 إلى 15 في المئة عن العام الماضي، ولكنها لا تزال تشكل ضعف ما كانت عليه في عام 2021.

أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البيض هو انتشار فيروس إنفلونزا الطيور، حيث تم الإبلاغ عن تفشي المرض في أوروبا وأفريقيا وآسيا في عام 2020، ووصل إلى أمريكا الشمالية في عام 2021.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، نفقت أو تم إعدام أكثر من 131 مليون دجاجة في مزارع متضررة في عام 2022 وحده.

في جنوب أفريقيا، بلغ سعر 6 بيضات 1.34 دولار فقط في الشهر الماضي، وهو زيادة بنسبة 21 في المئة عن فبراير 2023، بعد نفوق 40 في المئة من الدجاج في نهاية العام الماضي بسبب إنفلونزا الطيور، بحسب مولدر.