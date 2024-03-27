مصطفى ميرغني: مافي حل لأي زول عايش حول الدعامة إلا يتصنع لهم ويظهر لهم خلاف ما يبطن





واحد يقوليك ناس المكان الفلاني ديل باطلين ما يقاومو العدو

زول بقول كلام زي ده ما بعرف الواقع تمام

قبل كده في المنطقة (س) قُتل دع.امي

فجاء الدعا.مه و تم تدوين للمنطقة المحيطة كلها لمسرح الحادث

و قبل كده برضو في القرية (ف) زول قاوم دعا.مي داير ينهبو فقتلو فجاء الدعا.مه واستباحوا القرية كاملة

عشان كده مافي حل لأي زول عايش حول الدعامة إلا يتصنع لهم ويظهر لهم خلاف ما يبطن و قد يفعل كل شيء حفاظا على نفسه و على أهله

و أنا لو كنت في مكان فيه دعا.مه لن أكون بدعا عن ذلك

ما ممكن تكلف قرية كاملة أو منطقة كاملة بسبب تهور منك وعدم حكمة

و ربنا في الكفر عديل لو تيقن الإنسان الهلاك جاز له أن ينطق بكلمة الكفر

سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه ما تركه المشركون حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم

و بعد ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (و إن عادوا فعد)

(من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان…)

مصطفى ميرغني