الحكيم: مبارك عليكم أهل السودان





تعيين الجنجويد ادارة مدنية بالجزيرة من عملاء قحت تقدم حقق للجيش والشعب ثمانية اهداف :

١. وضع البيض الفاسد في سلة واحدة –

٢. سهل ضرب غرابين فبيحين بحجر واحد

٣. وحمّل شركاء الباشبوزوك المدنيين المسئولية المشتركة عن الانتهاكات

٤. أعطى صقور الجيش المسوغ للتعامل مع خونة مدنيي قحت تقزم “..”

٥. سيكشف مزيدا من العملاء والخونة المشاركين في هذا الجسم

٦. ودمر مستقبل القحاطة السياسي بالسودان.

٧. اكد هزيمة الجنجويد وتسايم أمرهم للصف الثاني من جندهم مدنيي قحط

٨. اكد انزتأني الجيش لحكمة ؛ قلنا لكم في التأني السلامة

المطلوب من الجيش اليوم ليس الثبات العسكري؛

بل الثبات السياسي !!

وعدم الانجراف امام الضغوط بلا فهم

ولقد آن أوان دعم الجيش لتكوين جسم مدني وطني بعيدا عن أصحاب التوجيهات السياسية ليكون مستقبل السودان

تقدم جيشنا؛

فأنت تسيطر

محمد هاشم الحكيم