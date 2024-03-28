الي مصر العظيمة .. والشعب المصري المحترم .. ❤🙏





وبعد مرور سنه .. 😥

الي مصر العظيمه .. والشعب المصري المحترم .. ❤🙏

مع كامل الحب ..وكل التقدير ❣🙏

يمكن انا ما زوله كتّابه او بمعني اصح ماقوية التعبير واللغه ..

وحاكتب البوست ده بالدارجي عشان كاتباهو بي حب شديد .. 🙏❤

مصر المضيافه ..

وشعبها جميل الاخلاق ..

حَسن المعشر ..

حلو اللسان ..

بشوش الطله ..

الشعب العملي المُحب لبلده 🙏

الشعب الضاحك البشوش خفيف الدم ..❤🙏

شكراً ولو انو الشكر قليل والله في حقكم .. 🙏🙏

شكراً انكم كنتو لينا البلد التانيه الاحتضنتنا في عز الازمه وعز الالم .. 🙏

انا حاحكي مواقف فعلياً حصلت معانا من ماوصلنا ..

شكراً حتبدا من اول لحظات الحرب انكم كنتو البلد الوحيد السمحت لينا الدخول بدون اي تعقيدات وبدون اي تفاصيل ..🙏🙏

حتي لو بعدها صعبتو الدخول ف ده من حقكم تماماً لمحاولة الحفاظ علي امن البلد ..

شكرا لي اول لحظه دخلنا فيها بلدكم ونحن شايلين هم الدنيا معانا لبداية حياه جديده مجهولة المصير وانتو قابلتونا بي حنين الكلام وجميل التعبير .. 🙏

كل الدخلو الوقت داك بالمعبر اثناء تغيير القوانين وبداية صعوبه القوانين حيكونو عارفين انو في تفاصيل متعبه وكتيره ومعقده..

المهم لحدي ماقدرته اطلِع كل اسرتي الصغيره امي بناتي اخواتي من البلد💔 .. وبما انو وقتها كل المسؤليه كانت للنسوان في طريق السفر نسبة لي صعوبه تاشيرة الرجال ..

ف .. شكراً المصري الكريم .. الشاف اسرتي في الشارع وصلو قبلي بي ساعات طويله ومع لخمة السفر وقتها نسو كل القروش معاي في شنطتي. ووصلته انا بعدهم بي نص يوم لقيتو منزل كميات من الاكل والمويه لي كل السودانيين الفي الشارع الاتقطعت بيهم السبل بي مختلف الاسباب ..🙏🙏🙏

شكراً الانسان المصري الجميل استاذ ياسر صاحب الشقه .. الكنت واقف معانا في كل تفاصيل الحياه الجديده .. والسكن الجديد ..🙏

ياسر كان بقول لي ( متخلوش حد ينصب عليكم .. كل ماتجو تشترو حاجه للشقه عرفيني انا اقولك تفاصيلها واسعارها اذا كانت غاليه او مناسبه ) ياسر كان اخونا الرتب معانا لحدي مااتاكد تماما اننا استقرينا وكميه من جمال التفاصيل وجمال الاخلاق وكرم الضيافه خلت ابوي واخوي من علي البعد مطمئنين من كلامنا عن ياسر انو في راجل واقف معانا .. شكراً استاذ ياسر 🙏

شكراً مدرسة الحسام انترناشونال لانكم استحملتو حالتي النفسيه وقتها ..🙏😥

احساس انك في عز الالم تلقي زول يطبطب عليك دي اعظم حاجه ممكن تحصل ..🙏

انا كنت بمشي مع صاحباتي عشان نسجل للمدارس .. اول ماندخل المدرسه علي مدي كم يوم بدخل ومابقدر اواصل تسجيل بقول ليهم انا ماعايزه غربه انا عايزه ارجع بلدي بس .. ووقتها كان عندي خيار العيشه في مصر او ارجع لي غربة لندن من جديد ..😥

والبكا كان بحسم القصه طوالي برجع قبل ادخل علي ادارة التسجيل ..

في مره اول مادخلت .. واحده من من قسم التسجيل لاحظت اني منهاره بالبكا وصاحبتي بتحاول تتكلم معاي وتقنعني .. جات سالت صاحبتي .. هيا المدام تعبانه او في حاجه مزعلاكم ؟

صاحبتي شرحت ليها الحاصل من حالتي النفسيه ..

كمية الكلام الجميل والطبطبه العملتا الزوله دي كانت كفيله اني ارتاح نفسيا واواصل اجراءات التسجيل ..

( ايه ياحبيبتي .. دي مصر بلدكم التانيه وانتو اخواتنا .. وان شاءالله حترجعو بلدكم تاني بالسلامه .. واحضان و بوس ودلع وهظار .. من البكا اتحول الموضوع لي ضحك ) ودخلوني لي مدير المدرسه ولقيت منو كل الكلام الطيب وكل الدعم النفسي 🙏🙏 ❤❤

وماكده وبس بعدها بي ايام عملو احتفال خاص وكبير شديد بي كل السودانيين في المدرسه .. وشغلو كل الاغاني السودانيه وفرحونا جدا جدا .. 🙏❤

ومن هنا برضو شكراً لي زميلات تالين المصريات في الكلاس لاني كنت خايفه عليها هي تحديداً ماتقدر تتأقلم عشان كان عندها ارتباط قوي بي مدرستا وصاحباتا وبلدا .. وحصل عكس كل التوقعات .. تالين عملت اجمل اجتماعيات معاهم وصلت مراحل الزيارات الاسريه بينا وبين زميلاتا 🙏❤

شكراً مصر بلد الخيرات بلد الرخا ..

بلد الامن ..

بلد الاطمئنان ..

شكراً ومن اجمل ردودكم لمن اقول شكراً لي اي حد فيكم ( بقول لي الشكر لله يا فندم ) 🙏❤❤ بحب الكلمه دي جداً جداً ..

شكرا ومن احلي تعابيركم المتكرره البتحبو تحسسونا فيها انو دي بلدنا ..

الجمله البنسمعا شبه يومي ( دي مصر والسودان كانو بلد واحده 😂❤)

شكراً ومن اجمل كلماتم ده انتو منورننا والله 🙏❤

ده انتو علي راسنا من فوق .. 🙏❤ ( والله انتو العلي راسنا من فوق يا مصر وشعب مصر 🙏❤)

ربنا يديم عليكم نعمة الامن والامان .. ويقدرنا نرد ليكم جزء من احترامكم .. وحتي لو في مجموعه صغيره منكم بتقابل بي عدم الترحاب .. ف الاغلبيه المحترمه طغت عليهم 🙏❤

وكل العذر اذا في مجموعه غير محترمه مننا سمعتو منهم اي كلام همجي غير مقبول جُملة وتفصيلا .. (نحن جايين بي فلوسنا) .. او اي تعابير غير لائقه .. لانو فلسونا البقولوها دي ماكانت حتعادل لينا كمية الحب والاحترام اللقيناهو من اغلبية الشعب المصري ..🙏❤

وبي كده كل المواقف بتقول انو فعلياً مصر ام الدنيا .. و بي الفم المليان ..👌✌❤

ادام الله عليكم النِعم وحفظ بلدكم وامنكم 🙏❤

وتحيا مصر ويحيا الانسان المصري المحترم 🙏❤

هاجر الأمين