تساعدهم على التركيز واكتساب الطاقة .. 8 مشروبات للأطفال في رمضان





قالت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث، إن ما نشربه خلال شهر رمضان مهم للغاية سواء للبالغين أو الطلاب الذي يستعدون للامتحانات في هذا الوقت من العام.

بدأت أستاذة التغذية العلاجية حديثها مع “فيتو” بالتأكيد على الخطورة الكبيرة لمشروبات الطاقة المتوفرة في السوق، مشيرة إلى أنها تشكل خطرًا على الصحة بشكل عام، حيث تُسجل حالات تعرض لمشاكل في القلب بين الشباب الصغار.

وأشارت إلى أن مخاطر هذه المشروبات تعود إلى النسبة العالية من الكافيين والسكر الموجودة فيها، مما يؤثر سلبًا على الصحة، لافتة إلى أن الطلاب غالبًا ما يتناولونها أثناء فترات المذاكرة لزيادة اليقظة والتركيز، لكن الدراسات أظهرت أن تأثيرها عابر وتسبب تدميرًا لخلايا المخ على المدى الطويل.

وأكدت أستاذة التغذية أن الاهتمام الأول والأهم في شهر رمضان هو شرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف، الذي يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات مثل الصداع والعصبية وضعف التركيز. وشددت على أهمية شرب الماء بشكل متواصل على مدار اليوم، بما يتناسب مع فترة الإفطار والسحور، مع التأكيد على تناول الماء بين الوجبات للشعور بالشبع وتخفيف الحموضة في المعدة التي قد تؤثر سلبًا على عملية الهضم.

وأوضحت الخبيرة أن أفضل المشروبات لتعزيز التركيز والانتباه هي الشاي الأخضر، الذي يحتوي على عناصر مضادة للأكسدة تساعد على تحسين القدرة على التركيز.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الكركم وعصير البنجر مشروبات مهمة لتعزيز التركيز والانتباه، حيث يحتويان على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد على تحسين أداء المخ.

يُعد عصير الطماطم غنيًا بفيتامين C، الذي يساهم في تعزيز التركيز وتحسين الأداء العقلي، بينما يُعتبر عصير البرتقال من المنبهات الطبيعية المفيدة.

ويُعتبر الكاكاو مفيدًا لإعادة بناء خلايا المخ وتعزيز القدرات العقلية التعليمية.

أما الحمص المسلوق مع إضافة البهارات الغنية، فيعتبر خيارًا مفيدًا آخر لتعزيز التركيز والانتباه.

وأضافت الطبيبة أن القهوة التركي من الأشياء التي تساعد على التركيز كذاك ولكن يجب الحرص على عدم تناولها قبل النوم وكذلك الشاي.

بوابة فيتو