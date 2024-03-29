عائشة الماجدي: يا قحاتة وضعكم مضحك ومبكي لو في مكانكم بلبد وبسكت ساي





( شمسنا التي لا تغيب بإذن الله )من أشوف صفحات حِملان قطيع قحت يشكروا في الجنرال شمس الدين بكون سعيدة وبعرف أنو جدع ليهم طُعم تصريح وهم بلعوا الكيشة !

شوفوا يا قطيع قحت العساكر ديل بلعبوا بيكم كورة من 2019

وانتوا كل مرة احزانكم زايدة ..’

يوم تشكروا كباشي ويوم تشتموا فاقدين كنترول وهو شغال فيكم مرواغة ..

عشان كدا يا قحاتة وضعكم مضحك ومبكي لو في مكانكم بلبد وبسكت ساي والتبقي تبقي ودا تبادل أدوار يا طير العطا يبكيكم والكباشي يفرحكم رفقاً بوضعكم النفسي وانتوا زول فيكم فاهم لعبة الجنرلات بيكم مافي 😹

رووووقوا يا قحاتة وما تكشحوا فرحكم كلو بحديث الكباشي عشان هو هسي شات الباص للعطا وبعدين تقعدوا تشتموا العطا في صفحاتكم 🤣

ترااااااا وريتكم أنا

عائشة الماجدي