عائشة الماجدي: عجبي لا عايز تبقي راجل لا عايز تلم خشمك من الرجال





في ناشط جنجقحتي بتريق علي الرجال المجاهدين البحرروا ليهو في المستشفيات والكباري والشوارع في امدرمان عشان يجي داخلها ويمشوا بيتو ويمشي يشرب لي قزازة عرقي جنب الكبجاب بدل الحوامة في بارات اديس ابابا بقروش الجنجويد !

وهو ك شبه راجل شغال يستهتر بالرجال ديل 😞

عجبي لا عايز تبقي راجل لا عايز تلم خشمك من الرجال

السودان دا الجاتو تختاهو صحيح كلام مناوي نشطاء الجنجقحت ديل عندهم شذوذ جنسي 😢

بعد الحرب حفرة كبيرة لأشباه الرجال لازم تنضف بكوريك مناوي

مؤقت

عائشة الماجدي