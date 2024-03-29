



الكسب السياسي الحققوه الإسلاميين مابعد إبريل غطى على خسارتهم مابعد الثورة !!

لو أن قحط تعاملت مع بقايا دولة الإنقاذ بعد السقوط بمبدأ القانون وعدم التعدي على الأيدلوجيه لحكمت أكثر من عمر الإنقاذ نفسها !!

لو أن قحط وظفت كوادر الدولة بمبدأ الكفاءه والإستحقاق وسحقت المحسوبية والرشوه والظلم وإمتنعت عن الإنتقام لأقامت دولتها على رؤوس الأشهاد ولشتت بقايا الإسلاميين بالأدب العام !!

لو أن حميدتي إمتنع عن دعم الإتفاق الإطاري لنجى من وطأة الجيش والشعب !!

لو بتجيب عمل الشيطان …الكان كان … الندم شٍن فايدتو!!

تبيان توفيق