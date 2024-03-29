



لا ترهقوا أنفسكم، كلكم، في القيادة أو في القاعدة، في الخارج أو في الداخل، سودانيين أو أجانب أو سودانيين تجنسوا، في التفاوض أو خارجه.

أي تفاهمات مع أي مجرم أو ظهير سياسي لمجرم، تم افلاته من المثول أمام القضاء الوطني، بتعطيل أو إبطاء الدعاوي في مواجهته، أي تفاهمات تعتبر لاغية ولا تمنحه ولا تمنحكم حصانة إطلاقا.

وكذلك أي تفاهمات مع أي دولة معتدية.. بدون دعاوي قضائية ضدها .. أي اتفاق يعتبر لاغيا.

الهاء الناس بمعارك وضجيج اعلامي ما حا ينفع .. الداير البقاء في السلطة يمشي مع الشعب في المواجهة الوطنية القانونية الشريفة مع المعتدين على الشعب وبي سرعة وبدون تأخير .. مش يزوغ منها ويعمل تعويض بالضجيج والوعيد بالتصعيد الدولي وهو يمضي في اتجاه اتفاقيات سياسية مفصلة على بقاءه في السلطة.

إستغلال ظروف اللجوء والنزوح لشعب السودان، لجعله يقبل بأي اتفاق .. قد يصلح مؤقتا .. لكن بعد العودة ستفاجئوا بجرد الحساب والمعاركة المؤجلة.

مكي المغربي

