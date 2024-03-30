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رشان: دايرة افهم يا (قحاطة) أنا كوزة ولا ما كوزة
عد ما اكتشفنا عمالتهم وفسادهم خلال فترة حكمهم من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١م .. طيلة الفترة دي لما كنا بنوجه نقد لحكومة الارجوزات .. إعلامهم الاسفيري كان بوصفنا بالكيزان ، ويقولوا لينا ما تتكلموا عن ثورة ديسمبر نحن بس الأحق بالمتاجرة بها .
بعد دارت دائرة الزمان .. ولقوا الشعب يحتضن الكيزان لأنهم شالوا بندقية للدفاع عن عرضه وأرضه وماله . . بقوا يطلعوا منشوراتي القديمة ضد الكيزان ..
هسي انا دايرة افهم يا (قحاطة) أنا كوزة ولا ما كوزة عشان لفيتو لي راسي .. 🤣🤣🤣🤣🤣
رشان اوشي
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