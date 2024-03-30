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عائشة الماجدي: البوشي يا شبه الرجال بالجلابية
البوشي يا شبه الرجال بالجلابية فرحان حايم ليهو بصفحة مزورة بأسمي وكاتب فيها النقص الجواهو بتاع التزاوج !
شوف هنا يا بوشي خليك في تزاوجك الطاير ليك دا والحق روحك وما تفضحنا وارفع راس أهلك قدام المراة وما ظنيت يحصل !
بت الماجدي الكتابة عنها ملحوقة وكونك تضعها مائدة ردم لكلابك ملحوقة ،..
انا لسه ما ردمتك لكن يا حقير جيب أسمي دا تاني
عائشة الماجدي
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