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مصطفى ميرغني: ما أشبه الليلة بالبارحة
ما أشبه الليلة بالبارحة
بعد ٢٠١٨ ارتفعت الأصوات بمناهضة البشير
و انو السودان ليه وضعو كده و مشروع الجزيرة و السمسم و نحن أغنى دولة و ما عارف و المفروض يحصل كده و ليه ما يطبعو و يشيلو الشريعة وووو
و كان يتولى كبر ذلك القحاته
سبحان الله ربنا جابهم و مسكو السلطة
و طبعو و رقدوا للمجتمع الدولي
و ما قدروا ينقصو جنيه واحد
بل جاطو الشغلة فوق تحت
فحسي حقو الناس تستفيد من أخطائها و ما تقدم للعدو هدايا مجانية
مصطفى ميرغني
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