مصطفى ميرغني: ما أشبه الليلة بالبارحة





ما أشبه الليلة بالبارحة

بعد ٢٠١٨ ارتفعت الأصوات بمناهضة البشير

و انو السودان ليه وضعو كده و مشروع الجزيرة و السمسم و نحن أغنى دولة و ما عارف و المفروض يحصل كده و ليه ما يطبعو و يشيلو الشريعة وووو

و كان يتولى كبر ذلك القحاته

سبحان الله ربنا جابهم و مسكو السلطة

و طبعو و رقدوا للمجتمع الدولي

و ما قدروا ينقصو جنيه واحد

بل جاطو الشغلة فوق تحت

فحسي حقو الناس تستفيد من أخطائها و ما تقدم للعدو هدايا مجانية

مصطفى ميرغني