



تقدم تغرق ..

الكل يرى مجموعة تقدم وهي تغرق .. كل يومٍ يمضي يتضائل حجمها .. تضحد الحقائق فريتٍ كذبها .. تتساقط مواقفها كأوراق الشجر الجاف .. تطفوا على الحواف .. تتبول على كل لٍحاف تتوسده .. عاجزه عن سد ثقراتها وهفواتها .. تتهافت وتقتات على كلمات القاده العسكرين.. تبني مواقفها على أقوالهم وتستند على تصريحاتهم وتذبد كلما نطق جنرال ..

تقدم غريقه عًليقه بالقشه التي يُلقيها أيُ من جنرالات الجيش السوداني .. تُنافق وتتعلق بأستار سكنات الجيش والجيش يعلم بأنها كاذبه ..

الحاله التي ظهر بها قيادات تقدم منذ الامس وهم يتحدثون عن تصريحات الفريق الكباشي تعطيك عنوان عريض على أن تقدم تُعاني من إزدواجية المعايير وقٍصر النظر وهستيريا الصيد على المياه العكره !! أليس الفريق الكباشي هو نفسه أحد قيادات جيش الكيزان والفلول كما كنتم تصفونه أليس هو نفسه ( الكضباشي ) كما سميتموه ماهو الحدث الجديد الذي جعلكم تمجدون أقواله وتغردون بما قاله …

تقدم تغرق وتتعلق بقشه ألقاها جنرال بجيش الفلول ..

تبيان توفيق

