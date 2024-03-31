



لمن نقول ان المؤامرة على السودان اكبر من ان الواحد يتخيلها !

وفي ناس من بني جلدتنا رخيصين جداً وباعو البلد!

شوف التقرير بتاع تسابيح مثلاً ..

مستخدمة فيديو من قبل ٨ سنين في الصومال..

وحاشراهو في التقرير بتاع القناة المحترمة..

نظام اي زول متابع يقول دة عندنا في السودان!

كل يوم الواحد بكتشف ان الحاصل دة بجهزوا ليهو من سنين!

ومشاركين معاهم ناس كتار!

“وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ”

في العلمناهم وعرفناهم ..

وفي اللسة كل يوم بنكتشفهم “لا تعلمونهم”..

ربنا يحشر تسابيح مع اسوا افرازات الكيزان!

الموضوع ما حرب سلاح بس..

الموضوع اكبر من كدة..

سلاح، اعلام مدلس ، فلول..

#معركة_الكرامة

#سينتصر_الجيش

وفي كم محايد جاتهم التعليمات شايف..

شابكننا قناة اسكاي نيوز المحترمة هي المصدر!

هاك الاحترام دة!

William Long John