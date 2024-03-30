ما تتعرض له قرى الجزيرة من إنتهاكات وفظائع بواسطة الدعم السريع يفوق الوصف بالكلمات





ما تتعرض له قرى الجزيرة من إنتهاكات وفظائع وجرائم قتل ضد المدنيين العزل بواسطة الدعم السريع يفوق الوصف بالكلمات

نفس العملوه مؤخراً في الجنينة واللي ادى لنزوح وتهجير الآلاف قاعد يتكرر في الجزيرة

الجعجعة الفارغة واستعراض القوى العسكرية كان من الجيش ولا الحركات المسلحة بخصوص استرداد مدني والجزيرة أضر بالمدنيين العزل أكتر بكتير من نفعهم لأنو كلما تعالت الحناجر بغير فعل جاء الرد على شكل إنتهاكات أكبر وأفظع

عشمتوهم وخذلتوهم

بل بالعكس عرضتوهم لمخاطر أكبر بسبب الإستعراض والمكاواة بأرواح الناس

أهل الجزيرة قُتلوا مرتين:

مرة بسلاح الدعامة الباطش

ومرة بحناجر باقي العسكر كان جيش ولا حركات

تيسير عووضة