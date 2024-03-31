مصطفى ميرغني: صراحة اتمنيت لو كنت بعرف أتكلم انجليزي
قبل أيام
بتكلم بالتلفون في المسجد مع زول و كان في مسألة شرعية
فجاءني عامل نظافة زول طيبان و مسكين جمعني به المسجد و لعله فهم شيئا من مكالمتي مع الزول
و هو العربي حقو تعبان
فاتكلم معاي و انت أصلا قريت شنو و كده
فوريتو فنصحني انو أتعلم الانجليزي و قدر الشيء الفهمتو
قالي في ناس كتار زي كده محتاجين يتعلمو و يعرفو الدين فعشان كده مهم تتعلم إنجليزي وضرب لي مثال بدكتور زاكر نايك
بعد المشهد ده بكم يوم و أنا داخل مسجد لأصلي التراويح وجدت خواجه مقعد في كرسي متحرك
يتأمل تأمل شديد في حركات الصلاة و القرآن
حسيت بيهو كأنو داير يصلي و انو الموضوع ده جاذبو جذب شديد ينظر نظر المنبهر المعجب
صراحة اتمنيت لو كنت بعرف أتكلم انجليزي اليوم داك بس عشان الزول ده
حسيت بيهو محتاج كلمة بس بسيطة كده و بعلن إسلامه
فاللهم اهده يارب العالمين
و الناس الاتعلمت الانجليزي أدونا تجاربكم لعلها تفيدنا رغم انو شايف الشي ده صعب المنال
مصطفى ميرغني
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