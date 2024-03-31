مصطفى ميرغني: صراحة اتمنيت لو كنت بعرف أتكلم انجليزي





قبل أيام

بتكلم بالتلفون في المسجد مع زول و كان في مسألة شرعية

فجاءني عامل نظافة زول طيبان و مسكين جمعني به المسجد و لعله فهم شيئا من مكالمتي مع الزول

و هو العربي حقو تعبان

فاتكلم معاي و انت أصلا قريت شنو و كده

فوريتو فنصحني انو أتعلم الانجليزي و قدر الشيء الفهمتو

قالي في ناس كتار زي كده محتاجين يتعلمو و يعرفو الدين فعشان كده مهم تتعلم إنجليزي وضرب لي مثال بدكتور زاكر نايك

بعد المشهد ده بكم يوم و أنا داخل مسجد لأصلي التراويح وجدت خواجه مقعد في كرسي متحرك

يتأمل تأمل شديد في حركات الصلاة و القرآن

حسيت بيهو كأنو داير يصلي و انو الموضوع ده جاذبو جذب شديد ينظر نظر المنبهر المعجب

صراحة اتمنيت لو كنت بعرف أتكلم انجليزي اليوم داك بس عشان الزول ده

حسيت بيهو محتاج كلمة بس بسيطة كده و بعلن إسلامه

فاللهم اهده يارب العالمين

و الناس الاتعلمت الانجليزي أدونا تجاربكم لعلها تفيدنا رغم انو شايف الشي ده صعب المنال

مصطفى ميرغني